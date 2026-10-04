Tarcísio vota no Morumbi e disputa reeleição como governador em São Paulo

RESUMO ＋ Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição pelo Republicanos, votou na manhã deste domingo, 4, no Colégio Miguel de Cervantes, em São Paulo. Sua agenda prevê acompanhar a apuração na Vila Olímpia. Na véspera, participou de uma motocarreata com Flávio Bolsonaro no interior paulista.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo e candidato à reeleição, votou na manhã deste domingo, 4, no Colégio Miguel de Cervantes, na região do Morumbi, na capital paulista.

A agenda do candidato prevê que ele acompanhe a apuração a partir das 17h no Villagio JK, na Vila Olímpia, ao lado de apoiadores. Também está previsto um pronunciamento após a contagem dos votos.

Último ato de campanha foi no interior

Na véspera da votação, Tarcísio participou de uma motocarreata em Santa Bárbara d’Oeste com Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência. O ato também reuniu os candidatos ao Senado André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), além do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Depois, a programação incluía um encontro com apoiadores em Americana. Os compromissos marcaram o encerramento da campanha antes do primeiro turno.

Quando começa a apuração?

No Brasil, a votação termina às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila nesse momento poderá votar.

Para vencer a disputa pelo governo estadual no primeiro turno, um candidato precisa receber mais da metade dos votos válidos, excluídos brancos e nulos. Se ninguém atingir esse patamar, os dois mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro.