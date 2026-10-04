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Tarcísio vota no Morumbi e disputa reeleição como governador em São Paulo

Governador votou no Colégio Miguel de Cervantes; agenda prevê acompanhar a apuração na Vila Olímpia

(Luis Robayo/AFP)

(Luis Robayo/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10h21.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 10h40.

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Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição pelo Republicanos, votou na manhã deste domingo, 4, no Colégio Miguel de Cervantes, em São Paulo. Sua agenda prevê acompanhar a apuração na Vila Olímpia. Na véspera, participou de uma motocarreata com Flávio Bolsonaro no interior paulista.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo e candidato à reeleição, votou na manhã deste domingo, 4, no Colégio Miguel de Cervantes, na região do Morumbi, na capital paulista.

A agenda do candidato prevê que ele acompanhe a apuração a partir das 17h no Villagio JK, na Vila Olímpia, ao lado de apoiadores. Também está previsto um pronunciamento após a contagem dos votos.

Último ato de campanha foi no interior

Na véspera da votação, Tarcísio participou de uma motocarreata em Santa Bárbara d’Oeste com Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência. O ato também reuniu os candidatos ao Senado André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), além do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Depois, a programação incluía um encontro com apoiadores em Americana. Os compromissos marcaram o encerramento da campanha antes do primeiro turno.

Quando começa a apuração?

No Brasil, a votação termina às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila nesse momento poderá votar.

Para vencer a disputa pelo governo estadual no primeiro turno, um candidato precisa receber mais da metade dos votos válidos, excluídos brancos e nulos. Se ninguém atingir esse patamar, os dois mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

Perguntas frequentes

Onde Tarcísio votou?

No Colégio Miguel de Cervantes, na região do Morumbi, em São Paulo, na manhã de domingo, 4 de outubro.

Onde ele acompanhará a apuração?

A agenda prevê que Tarcísio acompanhe a contagem dos votos no Villagio JK, na Vila Olímpia, a partir das 17h.

Quando será o segundo turno em São Paulo, se necessário?

Em 25 de outubro, se nenhum candidato a governador receber mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

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