Haddad vota em São Paulo ao lado de Lula

Candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad votou na manhã deste domingo, 4, na Brazilian International School, na zona sul da capital paulista. Ele estava acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). O voto aconteceu por volta das 10h20.

Também estavam com Haddad o candidato a vice-governador na chapa, Márcio França (PSB), e as candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

O grupo é o mesmo que acompanhou Lula mais cedo em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde o presidente votou às 9h14.

Disputa com Tarcísio

Haddad deixou o Ministério da Fazenda em março para concorrer ao governo paulista. O adversário é o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta a reeleição.

Os dois se enfrentaram em 2022, quando Tarcísio venceu com 55,27% dos votos.

A agenda da chapa prevê ainda uma passagem pelo Colégio Santo Américo, na zona oeste, onde vota Alckmin. A apuração será acompanhada no Hotel Renaissance, na capital.

Se nenhum candidato a governador obtiver mais da metade dos votos válidos, haverá segundo turno em 25 de outubro.