Nunes e Tarcísio confirmam coronel da PM indicado por Bolsonaro como vice

O prefeito de de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmaram nesta sexta-feira, 21, que o coronel da reserva da Polícia Militar Ricardo Mello de Araújo, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seu partido, o PL, será o vice na chapa que vai concorrer à reeleição na cidade.

O anúncio foi realizado em agenda sobre a extensão da Linha 5-Lilás, na zona sul da cidade.

Mello Araújo "venceu" a disputa interna no partido para ser o nome de Bolsonaro na chapa de Nunes. O diretório municipal do PL tinha outros dois nomes, a vereadora Rute Costa, filha do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Assembleia de Deus em São Paulo, e a vereadora Sonaira Fernandes, que deixou o Republicanos a pedido de Bolsonaro para se filiar ao PL durante a janela partidária.

Na última quarta-feira, um jantar no Palácio dos Bandeirantes entre as siglas que apoiam Nunes selou que o vice seria indicado pelo PL.

O presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, participou da agenda. O União Brasil, partido que tinha Kim Kataguiri como pré-candidato, decidiu apoiar Nunes após acordo para que um nome da sigla seja apoiado para a disputa da presidência da Câmara dos Vereadores no próximo ano.

Hoje, Nunes tem o apoio de 12 partidos: MDB, União Brasil, PL, PP, PSD, Republicanos, Solidariedade, Avante, PRD, Mobiliza e Podemos.

"Fator Marçal" força discussão sobre vice

A discussão em torno do vice de Nunes ganhou força nas últimas semanas após a entrada de Pablo Marçal (PRTB) na corrida eleitoral. O influenciador aparece com 10% nas pesquisas eleitorais e flerta por um apoio de eleitores ligados a Bolsonaro. Apesar das movimentações, Bolsonaro reiterou o apoio a Nunes, mas a pressão para que o vice fosse o pelo ex-presidente aumento.

À EXAME, aliados de Nunes afirmam que veem com reserva um nome ligado à segurança pública como vice na chapa.

O QG avalia que ter na composição de chapa um nome com essa bandeira irá trazer o ônus de uma discussão que não é de competência municipal direta para a campanha.