Governo Lula é aprovado por 43% e reprovado por 47% na cidade de SP, aponta pesquisa Gerp

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem aprovação de 43%, e reprovação de 47% na cidade de São Paulo, de acordo com a pesquisa do instituto Gerp, divulgada em primeira mão pela EXAME. Outros 10% não sabem ou não responderam.

Questionados sobre o trabalho do governo federal, 11% dos moradores da cidade de São Paulo avaliam como ótimo, 22% consideram como bom, e 26% apontam como regular.

Cerca de 11% dos paulistanos avaliam o trabalho de Lula como ruim, e outros 29% dizem que é péssimo. 2% não sabem ou não responderam.

A região onde Lula tem a pior avaliação é na zona norte. Ali, 36% avaliam o governo como péssimo. O maior percentual de ótimo é de 14% na zona oeste da cidade.

Apoio de Lula na eleição

Questionados sobre qual seria o impacto do apoio de Lula a algum candidato, a pesquisa mostra que 23% afirmam que a decisão do presidente aumenta a chance em votar no candidato apoiado, 36% dizem que não faz diferença, e outros 37% afirmam que o apoio do petista diminui a chance de votar no candidato apoiado.

Lula e o PT apoiam o deputado federal Guilherme Boulos na corrida eleitoral pela prefeitura de São Paulo.

A pesquisa Gerp foi registrada no TSE como SP-02254/2024 e ouviu 1.000 pessoas em 407 bairros da cidade entre os dias 13 e 17 de junho, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,16 pontos percentuais para um nível de confiança de 95,55%.

Eleições 2024: polarização ou discutir a cidade?