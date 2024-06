O atual prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 21% das intenções de voto na capital e o deputado federal, Guilherme Boulos (PSOL), 20%, de acordo com a pesquisa do instituto Gerp, divulgada em primeira mão pela EXAME. Pela margem de erro da pesquisa, há empate técnico entre os dois pré-candidatos.

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) e o apresentador José Luiz Datena (PSDB) aparecem com 9%. Na sequência, Tabata Amaral (PSB) tem 6% e Kim Kataguiri (União) aparece com 3%. Os quatro candidatos estão empatados tecnicamente na terceira posição. Marina Helena (NOVO) tem 2% e Altino Prazeres (PSTU) A aparece zerado no levantamento.

O número de eleitores que afirmam que não vai votar em nenhum dos candidatos é de 13%, enquanto quem diz que não sabe ou não responde chega a 17%.

Ricardo Nunes (MDB): 21%

Guilherme Boulos (PSOL): 20%

Pablo Marçal (PRTB): 9%

Datena (PSDB): 9%

Tabata Amaral (PSB): 6%

Kim Kataguiri (União): 3%

Marina Helena (NOVO): 2%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Nenhum deles: 13%.

Não sabe/não respondeu: 17%

O levantamento mostra que o atual prefeito vai melhor na zona sul, seu reduto eleitoral, quando registra 23%, seguido por Boulos com 16%.

LEIA MAIS: Eleições: PL e PT vão receber os maiores valores do fundo eleitoral; veja valor para cada partido

O psolista, por sua vez, lidera na zona oeste com 26% contra 14% de Nunes. Nas outras regiões da cidade, os dois pré-candidatos aparecem tecnicamente empatados na liderança.

Outro destaque no recorte regional é Tabata Amaral, que marca 20% na região central da cidade. Esse é o único segmento que coloca a deputada na terceira posição de forma isolada. Pablo Marçal se destaca no norte da cidade de São Paulo, onde registra 17%.

Idade

No recorte por idade, Nunes vai pior entre os mais novos. Na faixa entre 18 e 24 anos, o atual prefeito tem apenas 10% das intenções de voto, e fica na terceira posição.

Boulos, com 20%, e Pablo Marçal, com 19%, lideram nesse recorte da população. A maioria dos jovens, cerca de 48%, apontam que não votar em nenhum das opções. Entre as pessoas acima de 35 anos, Nunes lidera. Boulos fica à frente entre os idosos. Marçal tem o seu pior desempenho entre os adultos e idosos, grupo no qual marca apenas 4%.

No recorte por renda familiar, Nunes fica numericamente à frente em quase todos os segmentos, com Boulos se destacando com folga apenas entre as pessoas que recebem mais de 30 salários mínimos.

Mais de 20% das pessoas que recebem até um salário mínimo não querem escolher nenhum dos candidatos informados.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado afirma a preferência eleitoral por conta própria, Nunes aparece com 13%, seguido de Boulos, com 10%.

Pablo Marçal tem 4% das intenções. Datena, Tabata Amaral e Kim Kataguiri aparecem com 1% cada.

O número de pessoas que afirma que ainda não sabem em que votar nesse recorte é de 67%.

A pesquisa Gerp foi registrada no TSE como SP-02254/2024 e ouviu 1.000 pessoas em 407 bairros da cidade entre os dias 13 e 17 de junho, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,16 pontos percentuais para um nível de confiança de 95,55%.

Eleições 2024: polarização ou discutir a cidade?