Boulos lidera entre jovens e idosos e Nunes vai melhor entre adultos, aponta Gerp

O deputado federal e pré-candidato à prefeitura da cidade de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), lidera as intenções de votos entre os mais jovens e os idosos, enquanto o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), vai melhor entre os adultos, de acordo com a pesquisa do instituto Gerp, divulgada em primeira mão pela EXAME.

Os dados mostram que Nunes vai pior entre os mais novos. Na faixa entre 18 e 24 anos, por exemplo, o atual prefeito tem apenas 10% e entre as pessoas entre 16 e 17 anos, Nunes aparece zerado.

Boulos lidera com folga entre os jovens de 16 a 17 anos, com 32% das intenções de voto, e entre os idosos de 60 anos ou mais, com 27%.

O influenciador Pablo Marçal (PRTB), a deputada federal Tabata Amaral (PSB) e o deputado federal Kim Kataguiri (União) têm os melhores resultados entre os jovens, principalmente nas faixas entre 18 e 34 anos.

Entre as pessoas acima de 35 anos, porém, Marçal tem o seu pior desempenho, quando marca apenas 4% da preferência das intenções de voto. A maioria dos jovens entre 16 e 17 anos, cerca de 48%, apontam que não votarão em nenhum das opções.

A pesquisa Gerp foi registrada no TSE como SP-02254/2024 e ouviu 1.000 pessoas em 407 bairros da cidade entre os dias 13 e 17 de junho, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,16 pontos percentuais para um nível de confiança de 95,55%.

Eleições 2024: polarização ou discutir a cidade?