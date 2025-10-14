Tarcísio anuncia construção de parque em terreno da Favela do Moinho após acordo com a União

A União e o governo de São Paulo acertaram os detalhes para a transferência do terreno da Favela do Moinho , no centro, para a gestão estadual. Na segunda-feira, 13, o Diário Oficial paulista trouxe a publicação de um decreto que oficializa a mudança da posse da área. Um novo documento, com cláusulas detalhadas, condições e termos deverá ser assinado por ambas as partes.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou nesta terça-feira, 14, durante evento de entrega de unidades habitacionais, que irá transformar a Favela do Moinho em um parque, além de outras ações na área.

"O Moinho hoje é um ponto de risco para a integridade física das próprias pessoas, tem uma questão de comprometimento estrutural, então a gente precisa entrar com a demolição daquela estrutura e aí nós vamos fazer a transposição de linhas, a construção daquilo que vai ser a estação Bom Retiro, a estação da CPTM e também o parque no Moinho, que vai se integrar na grande intervenção urbanística que a gente vai fazer no centro de São Paulo, que vai ter como ápice a própria construção do centro administrativo que a gente leiloou agora em novembro", disse Tarcísio. Remoção das famílias

Enquanto as obras não começam, o governador afirma que precisará remover as famílias restantes.

"Está saindo agora a cessão da área para o estado de São Paulo, a gente já fez a remoção de 70% das famílias que ocupavam o Moinho, então a gente vai continuar dando o atendimento habitacional, que é a nossa prioridade, a gente quer trazer habitação digna para todos. Então, alguns já estão tendo o atendimento habitacional definitivo ou estão indo para lugar social esperando o atendimento habitacional que virá, todo mundo vai ser contemplado, vai receber a unidade por parte do estado, a gente está avançando nisso, os comerciantes também foram atendidos."

Pelo acordo, embora permaneça com a posse do terreno, o governo paulista não deterá a propriedade formal da área, ainda em poder do governo federal.