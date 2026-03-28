SUS oferecerá medicamento contra câncer que custa mais de R$ 20 mil

O Sistema Único de Saúde (SUS) passará a oferecer um medicamento utilizado no tratamento contra o câncer que terá produção brasileira. A novidade, que dará acesso gratuito para pacientes oncológicos que antes só encontrariam o remédio custando pelo menos R$ 20 mil, foi anunciada pelo ministro Alexandre Padilha na última quinta-feira, 26.

O anúncio foi feito durante o evento Diálogo Internacional – Desafios e Oportunidades para a Cooperação em Tecnologias em Saúde, no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde fará uma Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) para a produção 100% do medicamento pembrolizumabe, conhecido comercialmente como Keytruda.

Segundo o site de divulgação do medicamento, ele é utilizado para tratar 18 tipos de câncer, incluindo estágios iniciais ou avançados da doença.

Com a PDP, a tecnologia do pembrolizumabe será transferida da empresa privada Merck Sharp & Dohme para o laboratório público do Instituto Butantan. Segundo a divulgação do Ministério da Saúde, a medida permitirá ampliar o uso dessa imunoterapia para tratamento de outros tipos de câncer na rede pública.

Quando o medicamento estará disponível no SUS?

Padilha anunciou a assinatura do Termpo de Compromisso entre a pasta e a empresa que possui a tecnologia. Agora, é necessário assinar o contrato que oficializa a transferência da tecnologia para o Butantan, que é o parceiro neste cenário.

O Instituto Butantan poderá então incorporar a capacidade ao longo de 10 anos para aumentar a capacidade produtiva do medicamento no Brasil.

Com a produção do Butantan, aí o produto poderá ser adquirido pelo SUS e disponibilizado para os usuários da rede pública de saúde.

Isso permitirá que o medicamento seja disponibilizado para outros tipos de câncer. Segundo a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, Fernanda De Negri, o pembrolizumabe já está disponível no SUS, mas apenas para o tratamento de melanoma.

Como o medicamento funciona?

Segundo o Ministério da Saúde, o pembrolizumabe atua no sistema imunológico do usuário.

O medicamento reativa as células de defesa, trabalhando para fortalecer a imunidade contra a doença e ajudando o paciente oncológico a lutar contra o câncer.