Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

STF marca julgamento de Silvinei Vasques e núcleo da minuta do golpe para dezembro

Acusados são apontados como responsáveis por coordenar ações da PRF e redigir minuta do golpe

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08h33.

O Supremo Tribunal Federal (STF) agendou para os dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro o julgamento dos seis réus da Ação Penal 2693, que trata da tentativa de golpe de Estado investigada no inquérito das milícias digitais.

Os acusados integram o chamado “núcleo 2”, apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como responsável pela elaboração da “minuta do golpe” e por coordenar as ações de monitoramento e neutralização de autoridades públicas, além de articular a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores da Região Nordeste nas eleições de 2022.

Réus são acusados de articular golpe e operações contra o voto

O grupo é acusado de crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Entre os réus estão o ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques e militares da reserva com passagem pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a PGR, além de planejar medidas para anular o resultado das eleições, o grupo teria articulado ações de monitoramento de autoridades públicas e operações da PRF para dificultar o voto de eleitores do Nordeste.

Julgamento terá quatro sessões sob comando de Flávio Dino

Com a conclusão da instrução processual e o envio das alegações finais pelas partes, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, solicitou a inclusão do julgamento na pauta da Primeira Turma.

A condução das sessões caberá ao ministro Flávio Dino, presidente do colegiado. As sessões ocorrerão em quatro datas:

9 e 16 de dezembro: turnos duplos, das 9h às 12h e das 14h às 19h

10 e 17 de dezembro: sessões apenas pela manhã

Réus da Ação Penal 2693

  • Fernando de Sousa Oliveira — delegado da Polícia Federal
  • Filipe Garcia Martins Pereira — ex-assessor internacional da Presidência
  • Marcelo Costa Câmara — coronel da reserva e ex-assessor da Presidência
  • Marília Ferreira de Alencar — delegada e ex-diretora de Inteligência da PF
  • Mário Fernandes — general da reserva do Exército
  • Silvinei Vasques — ex-diretor-geral da PRF
Acompanhe tudo sobre:Supremo Tribunal Federal (STF)Jair Bolsonaro

Mais de Brasil

Lula retorna ao Brasil e inicia consultas para escolher sucessor de Barroso no STF

Conselho de Ética adia análise de processo contra Eduardo Bolsonaro por atuação no exterior

Apagão: incêndio em subestação no Paraná causou falta de energia em sete estados, diz ONS

Toffoli vota para barrar atuação de Detrans em execuções extrajudiciais de veículos

Mais na Exame

Mercados

Wells Fargo teve lucro de US$ 5,59 bi no 3º tri; ações disparam mais de 3%

Brasil

Lula retorna ao Brasil e inicia consultas para escolher sucessor de Barroso no STF

Mundo

Milei se reúne com Trump para consolidar apoio político e acordos comerciais

Inteligência Artificial

Google investirá US$ 15 bilhões na Índia para criar maior centro de IA fora dos EUA