SP vai começar a aplicar a dose de reforço em profissionais de saúde

O estado de São Paulo vai começar a aplicar a dose de reforço da vacina contra a covid-19 em profissionais de saúde a partir do dia 4 de outubro. De acordo com o governo paulista, neste grupo estão cerca de 1 milhão de pessoas.

Segundo a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, podem receber a dose de reforço os profissionais de saúde que já concluíram o esquema de vacinação (com duas doses ou dose única) há, pelo menos, seis meses.

Estão aptos também a receber esta nova dose idosos acima de 60 anos, com esquema vacinal completo há mais de seis meses. Pessoas com a imunidade comprometida podem receber a proteção adicional, caso tenham tomado a última dose há mais de 28 dias.

De acordo com dados do governo do estado de São Paulo, mais de 98% da população com mais de 18 anos já tomou pelo menos a primeira dose. Pouco mais de 78% dos adultos estão totalmente protegidos. Proporcionalmente, isso é superior ao que os Estados Unidos vacinaram.

Mutirão de vacinação

No próximo sábado, 2, o estado vai realizar uma mobilização para vacinar todas as pessoas que estão com a segunda dose de vacina atrasada. Mais de 5 mil postos estarão abertos das 7h às 19h.

“É o dia V. Nós abriremos os postos nos 645 municípios. É uma oportunidade para aumentar a cobertura vacinal. Todas as equipes municipais e estaduais estarão integradas sobre a importância de tomar a segunda dose, principalmente para aqueles faltosos”, disse Regiane em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira, 29.