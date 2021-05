SP quer concluir vacinação de pessoas com comorbidades até final de junho

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que, a partir de 1º julho, durante todo o mês, o Estado irá retomar a vacinação regular de pessoas na faixa etária de 55 e 59 anos. De acordo com o anúncio, o governo pretende finalizar em junho a campanha de imunização de pessoas com comorbidades e deficiência no Estado de São Paulo.

No cronograma no Estado, terá início na sexta-feira, 21 de maio, a vacinação de Pessoas com Deficiência Permanente (BPC) e com comorbidades entre 45 a 49 anos. Segundo o governo, o público estimado é de 695 mil pessoas.

Já no dia 28 de maio, será iniciada a imunização do mesmo grupo com idades de 40 a 44 anos. A estimativa é de atender 760 mil pessoas.

Profissionais da educação

Em coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira, 19, Doria ainda afirmou que, no mês de julho, será completada também a imunização dos profissionais de educação.

Segundo o governador, a medida visa a retomada das aulas no segundo semestre "com total segurança".

Entre os dias 21 e 31 de julho, serão vacinados os profissionais de educação entre 18 e 46 anos. De acordo com o governo, a estimativa de público é de cerca de 1,7 milhão.

