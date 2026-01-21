Brasil

SISU 2026: qual universidade tem mais vagas para o curso de Medicina?

Em 2026, são 5.524 oportunidades para os candidatos que pretendem cursar medicina. Elas serão distribuídas nas universidades do país

136 instituições participam do Sisu e oferecem vagas em cursos diversos (Afya/Divulgação)

Gabriela Pessanha

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08h25.

As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estão abertas e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) lidera o ranking de oportunidades. A instituição oferece 320 vagas para candidatos ao curso de Medicina.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), são 5.524 vagas de Medicina distribuídas entre as universidades do país. Ao todo, são 274,8 mil vagas no processo.

Aprovação no Sisu em 2026

Neste ano, o Sisu passa a aceitar a melhor pontuação entre as três últimas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O processo seletivo considera a nota, o número de vagas disponíveis no curso escolhido pelo aluno e a modalidade de concorrência.

Confira as universidades com mais vagas

As oportunidades são divididas conforme a região em que está a universidade.

Em algumas delas, há vagas afirmativas, reservadas para grupos específicos estabelecidos pela Lei de Cotas. Entre eles, estão os concorrentes da rede pública, cidadãos de baixa renda, pessoas pretas, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCDs). 

Região Norte

UniversidadeNúmero de vagas Possui cotas?
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)56Não
Universidade Federal de Roraima (UFRR)16Não
Universidade Federal do Tocantins (UFT)20Sim
Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) 14Sim

Região Nordeste

UniversidadeNúmero de vagas Possui cotas?
Universidade Federal do Ceará (UFC)160Não
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)140Não
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)130Não
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no campus de Natal120Sim

Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

100Não
Universidade Federal de Sergipe (UFS)100Sim

Região Centro-Oeste

UniversidadeNúmero de vagas Possui cotas?
Universidade do Distrito Federal (UNDF)80Sim
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no campus de Cuiabá80Não
Universidade Federal de Mato Grosso no campus Sinop60Não
Universidade Federal de Jataí (UFJ)60Não

Universidade Federal de Goiás (UFG)

55Não

Região Sul

UniversidadeNúmero de vagas Possui cotas?
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 100Não
Universidade Federal do Rio Grande (FURG)84Sim
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)60Sim
Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa)59Sim

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

42Não

Região Sudeste

UniversidadeNúmero de vagas Possui cotas?
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)320Não
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)200Sim
Universidade Federal Fluminense (UFF)180Sim
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)160Sim

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) no campus de Juiz de Fora

90Não

Programação do Sisu em 2026

Os candidatos que não conseguirem garantir a vaga poderão esperar pelo resultado da segunda chamada em fevereiro. 

As inscrições para chamada regular acabam nesta sexta-feira, 23. 

  • Período de inscrições - Até sexta-feira, 23;
  • Resultado da chamada regular dos aprovados - 29 de janeiro;
  • Chamada regular de matrícula - 2 de fevereiro;
  • Prazo para participar da lista de espera - 29 de janeiro a 2 de fevereiro;
  • Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições - 11 de fevereiro.
