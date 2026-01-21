SISU 2026: qual universidade tem mais vagas para o curso de Medicina?

136 instituições participam do Sisu e oferecem vagas em cursos diversos (Afya/Divulgação)
As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estão abertas e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) lidera o ranking de oportunidades. A instituição oferece 320 vagas para candidatos ao curso de Medicina.
Segundo o Ministério da Educação (MEC), são 5.524 vagas de Medicina distribuídas entre as universidades do país. Ao todo, são 274,8 mil vagas no processo.
Neste ano, o Sisu passa a aceitar a melhor pontuação entre as três últimas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O processo seletivo considera a nota, o número de vagas disponíveis no curso escolhido pelo aluno e a modalidade de concorrência.
As oportunidades são divididas conforme a região em que está a universidade.
Em algumas delas, há vagas afirmativas, reservadas para grupos específicos estabelecidos pela Lei de Cotas. Entre eles, estão os concorrentes da rede pública, cidadãos de baixa renda, pessoas pretas, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCDs).
|Universidade
|Número de vagas
|Possui cotas?
|Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
|56
|Não
|Universidade Federal de Roraima (UFRR)
|16
|Não
|Universidade Federal do Tocantins (UFT)
|20
|Sim
|Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT)
|14
|Sim
|Universidade
|Número de vagas
|Possui cotas?
|Universidade Federal do Ceará (UFC)
|160
|Não
|Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
|140
|Não
|Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
|130
|Não
|Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no campus de Natal
|120
|Sim
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
|100
|Não
|Universidade Federal de Sergipe (UFS)
|100
|Sim
|Universidade
|Número de vagas
|Possui cotas?
|Universidade do Distrito Federal (UNDF)
|80
|Sim
|Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no campus de Cuiabá
|80
|Não
|Universidade Federal de Mato Grosso no campus Sinop
|60
|Não
|Universidade Federal de Jataí (UFJ)
|60
|Não
Universidade Federal de Goiás (UFG)
|55
|Não
|Universidade
|Número de vagas
|Possui cotas?
|Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
|100
|Não
|Universidade Federal do Rio Grande (FURG)
|84
|Sim
|Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)
|60
|Sim
|Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa)
|59
|Sim
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
|42
|Não
|Universidade
|Número de vagas
|Possui cotas?
|Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
|320
|Não
|Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
|200
|Sim
|Universidade Federal Fluminense (UFF)
|180
|Sim
|Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio)
|160
|Sim
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) no campus de Juiz de Fora
|90
|Não
Os candidatos que não conseguirem garantir a vaga poderão esperar pelo resultado da segunda chamada em fevereiro.
As inscrições para chamada regular acabam nesta sexta-feira, 23.