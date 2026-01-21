SISU 2026: qual universidade tem mais vagas para o curso de Medicina?

As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estão abertas e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) lidera o ranking de oportunidades. A instituição oferece 320 vagas para candidatos ao curso de Medicina.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), são 5.524 vagas de Medicina distribuídas entre as universidades do país. Ao todo, são 274,8 mil vagas no processo.

Aprovação no Sisu em 2026

Neste ano, o Sisu passa a aceitar a melhor pontuação entre as três últimas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O processo seletivo considera a nota, o número de vagas disponíveis no curso escolhido pelo aluno e a modalidade de concorrência.

Confira as universidades com mais vagas

As oportunidades são divididas conforme a região em que está a universidade.

Em algumas delas, há vagas afirmativas, reservadas para grupos específicos estabelecidos pela Lei de Cotas. Entre eles, estão os concorrentes da rede pública, cidadãos de baixa renda, pessoas pretas, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCDs).

Região Norte

Universidade Número de vagas Possui cotas? Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 56 Não Universidade Federal de Roraima (UFRR) 16 Não Universidade Federal do Tocantins (UFT) 20 Sim Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) 14 Sim

Região Nordeste

Universidade Número de vagas Possui cotas? Universidade Federal do Ceará (UFC) 160 Não Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 140 Não Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 130 Não Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no campus de Natal 120 Sim Universidade Federal de Alagoas (UFAL) Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 100 Não Universidade Federal de Sergipe (UFS) 100 Sim

Região Centro-Oeste

Universidade Número de vagas Possui cotas? Universidade do Distrito Federal (UNDF) 80 Sim Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no campus de Cuiabá 80 Não Universidade Federal de Mato Grosso no campus Sinop 60 Não Universidade Federal de Jataí (UFJ) 60 Não Universidade Federal de Goiás (UFG) 55 Não

Região Sul

Universidade Número de vagas Possui cotas? Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) 100 Não Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 84 Sim Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) 60 Sim Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) 59 Sim Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 42 Não

Região Sudeste

Universidade Número de vagas Possui cotas? Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 320 Não Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 200 Sim Universidade Federal Fluminense (UFF) 180 Sim Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) 160 Sim Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) no campus de Juiz de Fora 90 Não

Programação do Sisu em 2026

Os candidatos que não conseguirem garantir a vaga poderão esperar pelo resultado da segunda chamada em fevereiro.

As inscrições para chamada regular acabam nesta sexta-feira, 23.