Sindicato dos Aeroviários marca protesto em frente a Congonhas nesta sexta

A Aena Brasil anunciou nesta quinta-feira, 4, que o Sindicato dos Aeroviários está organizando uma manifestação em frente ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

Segundo o comunicado, o ato está previsto para sexta-feira, 5 de dezembro, a partir das 7h. Em razão do impacto da manifestação nas operações do aeroporto, a empresa aconselhou os passageiros com viagens marcadas para chegarem ao terminal com antecedência.

A concessionária também afirmou que está atuando com a Polícia Militar (PM) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para controlar possíveis problemas que a manifestação pode causar na região.

"A Aena recebeu a informação de que está prevista uma manifestação, organizada pelo Sindicato dos Aeroviários, a partir das 7h desta sexta-feira (5), em frente ao Aeroporto de Congonhas. A concessionária recomenda que passageiros com voos programados para o período da manhã cheguem ao aeroporto com antecedência, a fim de evitar possíveis transtornos no tráfego local", disse a concessionária.

E acrescentou: "A Aena está atuando em conjunto com as autoridades públicas, como a Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego, para minimizar eventuais impactos."

Reivindicações da categoria

Em uma publicação nas redes sociais, o Sindicato dos Aeroviários confirmou a manifestação para manhã de sexta-feira, 5, em Congonhas. Segundo a representante da categoria, trata-se de um protesto contra a "deterioração das condições de trabalho no setor".

Na manifestação, será cobrada das empresas aéreas reajuste salarial e melhores condições de trabalho aos funcionários.

"Nesta sexta-feira, os aeroviários de todo o Brasil se unem em um grande movimento nacional de protesto, denunciando a deterioração das condições de trabalho no setor e exigindo respeito, dignidade, salários justos e respostas imediatas das empresas aéreas. A mobilização começa cedo, com concentração na sede do SAESP às 06h, seguida de uma passeata firme e combativa até o Aeroporto de Congonhas, onde dirigentes sindicais darão voz às pautas que não podem mais esperar", diz a nota.

"Os aeroviários mantêm o país funcionando, mas continuam invisibilizados diante de jornadas exaustivas e condições que colocam em risco a saúde e a vida de milhares de trabalhadores. Chegou a hora de dizer basta".