Passageiro morre após cair da escada de desembarque de avião em SP

Um passageiro morreu após sofrer uma queda da escada de desembarque de um avião no aeroporto de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na noite deste domingo. O acidente aconteceu na saída de um voo da companhia aérea Latam, que havia chegado de Congonhas poucos minutos antes. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu no local.

Em nota, a concessionária Aeroportos Paulistas afirmou que o passageiro caiu da escada da aeronave no momento que deixava o voo de número 3082 da companhia aérea. Ele foi socorrido pela equipe da Seção de Contraincêndio do aeroporto e pelo SAMU, mas não respondeu às tentativas de reanimação. No comunicado, a empresa afirmou que "expressa suas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor".

Segundo informações do portal de monitoramento de voos FlightAware, o avião era do tipo Airbus A320 e havia decolado do aeroporto de Congonhas às 17h35, aterrizando em São José do Rio Preto por volta de 18h25.

Procurada, a Latam disse que "solicitou assistência médica imediata dos Bombeiros e do SAMU na localidade" após o ocorrido e afirmou que "se solidariza com os familiares do passageiro". Com o acidente, a companhia aérea também alegou que um voo programado para as 19h05 precisou ser adiado, decolando somente às 21h36.