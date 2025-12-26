Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, é preso no Paraguai

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi preso na madrugada desta sexta-feira, 26, no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai.

Em meados de dezembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Vasques e outros integrantes do chamado núcleo dois da trama golpista. O ex-diretor da PRF foi sentenciado a 24 anos e 6 meses de prisão.

Nesta madrugada, em Santa Catarina, Vasques rompeu a tornozeleira eletrônica e deixou o Brasil, sem autorização judicial, em direção ao Paraguai.

Após o rompimento do equipamento, as autoridades brasileiras dispararam alertas na fronteiras e alertaram o governo do Paraguai.

Ao tentar sair do aeroporto de Assunção, Vasques foi abordado e preso pelas autoridades paraguaias. Ele deve ser expulso do país e ser entregue ao Brasil.