Às vésperas das tarifas de Trump, senadores tentam destravar negociações em Washington

A comitiva de senadores brasileiros inicia nesta segunda-feira, 28, uma série de reuniões com parlamentares e empresários americanos para “abrir portas” com o governo do presidente Donald Trump às vésperas do início das tarifas de 50% para os produtos brasileiros exportados ao país.

Membros da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado participam da missão. O grupo é formado por parlamentares governistas e da oposição.

Em entrevista à EXAME na semana passada, Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente do colegiado, disse que os senadores não têm a caneta na mão para negociar.

O objetivo é melhorar a relação da gestão Trump com o governo Lula por meio de interlocução com deputados e senadores americanos.

Na manhã desta segunda-feira, os parlamentares terão reuniões na Embaixada do Brasil em Washington.

Durante a tarde, o grupo encontra com lideranças e representantes do Brazil-U.S. Business Council na sede da U.S. Chamber of Commerce, uma organização de empresários.

Os encontros com congressistas americanos estão previstos para ocorrer a partir de terça-feira.

Os senadores chegaram na capital americana no fim de semana e realizaram reuniões internas de alinhamento.

A missão em Washington acontece até o dia 30 de julho. A nova tarifa entrará em vigor em 1º de agosto.

Mauro Vieira nos EUA

Além dos senadores, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está nos Estados Unidos.

O Chanceler está em Nova York para uma reunião nã Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a situação na Palestina.

A expectativa é que em caso de uma sinalização positiva de aliados de Trump, Vieira viaje à Washington para falar sobre as tarifas.

Até o momento, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que não teve abertura para negociar com os americanos.

Na última quinta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) conversou por 50 minutos com o secretário de Comércio dos Estados Unidos.

Alckmin não detalhou que temas foram tratados durante a reunião. Ele disse apenas que o conversa foi “longa, importante, mas os temas são confidenciais”.

Em nota divulgada na noite deste domingo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disse que, desde o anúncio das medidas unilaterais feito pelo governo norte-americano, o Brasil busca negociação com base em diálogo, sem qualquer contaminação política ou ideológica.

Desde o anúncio de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros, Trump criticou o Supremo Tribunal Federal (STF).

O republicano afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, investigado por tentativa de golpe de Estado, estaria sendo perseguido pela Justiça brasileira.

Além disso, determinou a abertura de uma investigação comercial contra o Brasil.