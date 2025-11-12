Senado aprova Paulo Gonet para novo mandato na PGR

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 12, a recondução de Paulo Gonet à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele teve 45 votos favoráveis e 26 contrários pela recondução, por meio de votação secreta.

O processo ocorreu logo após a aprovação do retorno de Gonet ao cargo pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), por 17 votos a favor e 10 contra.

No plenário, ele precisava obter maioria absoluta, ou seja, ao menos 41 votos favoráveis entre os 81 senadores para garantir a aprovação da proposta.

Quando começa o mandato de Gonet na PGR?

Paulo Gonet vai atuar novamente como procurador-geral da República até 2027. Ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um mandato de dois anos.

*Em atualização.