Ibovespa reverte ganhos a quatro dias da eleição; dólar sobe

Ibovespa: o principal índice da B3 recuou 0,86%, aos 206.495,23 pontos, depois de variar entre a mínima de 205.988 pontos e a máxima de 209.244,71 pontos (Germano Lüders/Exame)
Repórter
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 17h34.
O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira, 21, após oscilar entre altas e baixas ao longo do pregão, em meio à repercussão de pesquisas eleitorais e à temporada de balanços do terceiro trimestre. O principal índice da B3 recuou 0,86%, aos 206.495,23 pontos, depois de variar entre a mínima de 205.988 pontos e a máxima de 209.244,71 pontos. O volume financeiro somou R$ 24,6 bilhões.
Das 76 ações que compõem o índice, 46 terminaram o dia em baixa. Entre os papéis de maior peso, Vale (VALE3) caiu 2,15%, enquanto Petrobras (PETR3 e PETR4) também encerrou o pregão no campo negativo.
O desempenho dos bancos foi misto. O Itaú (ITUB4) e o Santander (SANB11) fecharam em alta, enquanto BTG Pactual (BPAC11) recuou mais de 1%. O Bradesco (BBDC4) terminou praticamente estável, com leve queda de 0,15%, às vésperas da divulgação de seu balanço do terceiro trimestre, prevista para a noite desta quinta-feira, 22.
Na ponta positiva, a maior alta foi da Totvs (TOTS3), que avançou 2,78%, seguida por TIM (TIMS3), com ganho de 1,73%, Marfrig (MBRF3), que subiu 1,46%, Telefônica Brasil (VIVT3), com alta de 1,40%, e Embraer (EMBJ3), que ganhou 1,11%.
Entre as maiores quedas, Hapvida (HAPV3) recuou 8,48%, seguida por WEG (WEGE3), com baixa de 7,34%, e Cogna (COGN3), que perdeu 7,08%. Marcopolo (POMO4) caiu 5,45%.
A WEG divulgou em balanço, mais cedo, um lucro líquido de R$ 1,67 bilhão no terceiro trimestre, alta de 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado, mas abaixo dos R$ 1,71 bilhão esperados pelo mercado, segundo levantamento da LSEG. As ações reagiram negativamente aos números, com atenção também às margens da companhia, que ficaram abaixo das expectativas.
O cenário eleitoral continuou no radar dos investidores. A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira mostrou Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de voto no segundo turno, ante 44% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro de dois pontos, configurando empate técnico.
Outros levantamentos também indicaram uma disputa apertada. A pesquisa Palver apontou Flávio com 50% das intenções de voto, contra 48% de Lula. Já o levantamento Meio/Ideia mostrou Flávio com 51,1% dos votos válidos e Lula com 48,9%, também em empate técnico.
Para Lucas Xavier, head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital, a movimentação da bolsa reflete diretamente as expectativas sobre o resultado eleitoral e seus possíveis efeitos sobre as contas públicas. “O investidor está se posicionando de acordo com as probabilidades de vermos as contas públicas brasileiras sendo ajustadas”, afirma.Segundo o analista, a percepção de maior probabilidade de reeleição de Lula tende a aumentar a cautela e estimular a busca por proteção ou investimentos considerados mais previsíveis, como a renda fixa. Nesse contexto, as pesquisas eleitorais ajudam a orientar o nível de exposição dos investidores à renda variável.
Xavier avalia que o mercado deve adotar uma postura mais defensiva até o segundo turno, marcado para este domingo, 25. “Não haverá grandes movimentos de alocação em um cenário tão próximo da eleição”, diz. Na avaliação do especialista, os investidores devem aguardar o resultado para fazer eventuais ajustes nas carteiras, enquanto a volatilidade pode aumentar a partir da próxima semana.
O comportamento dos juros futuros também está ligado às expectativas sobre a política fiscal, acrescenta o especialista. Apesar do recuo observado nesta quarta-feira, as taxas seguem em patamares próximos aos dos últimos pregões, sem mudanças expressivas.
O dólar à vista fechou em leve alta diante do real nesta quarta-feira, após oscilar durante a sessão em meio à cautela provocada pelo cenário eleitoral. A moeda americana avançou 0,17%, a R$ 5,027, depois de variar entre R$ 5,012 e R$ 5,043.
A disputa acirrada pelo Palácio do Planalto manteve a busca por proteção no câmbio, enquanto investidores também avaliaram oportunidades em outros mercados. Para Xavier, o fluxo internacional de recursos é outro fator importante para a moeda brasileira, especialmente durante a temporada de balanços nos Estados Unidos.
Os contratos futuros de petróleo terminaram a quarta-feira sem uma direção única, em meio à expectativa de avanço diplomático entre Estados Unidos e Irã. A possibilidade de diálogo dividiu espaço com as preocupações sobre a oferta global, diante dos riscos de interrupção do abastecimento no Oriente Médio.
Os dados de estoques americanos também influenciaram as negociações. Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE), as reservas de petróleo bruto caíram 3,061 milhões de barris na semana passada, para 412,517 milhões.No fechamento, o contrato do Brent para dezembro ficou praticamente estável, com alta de 0,03%, a US$ 108,82 por barril na ICE. Já o WTI para o mesmo mês caiu 0,68%, a US$ 97,15 por barril na Nymex. O petróleo acima de US$ 100 por barril no mercado internacional continua entre os fatores de desconforto para os investidores, segundo Xavier, ao lado dos juros americanos elevados.
A temporada de balanços das grandes empresas de tecnologia segue no centro das atenções, especialmente diante dos investimentos em inteligência artificial. Para Xavier, os resultados e as projeções das companhias ajudam a avaliar se o ciclo de expansão do setor continua forte ou começa a perder fôlego.
Entre os destaques corporativos, a Netflix caiu 5,31%, apesar de divulgar lucro por ação de US$ 0,87, acima dos US$ 0,82 esperados pelo mercado. A receita de US$ 12,87 bilhões ficou em linha com as estimativas.
A pressão sobre os papéis veio, entre outros fatores, da revisão para baixo da previsão de receita com publicidade em 2026. A empresa reduziu a projeção de US$ 3 bilhões para US$ 2,7 bilhões e reconheceu a preocupação dos investidores com o tempo de tela. No trimestre, a companhia também recomprou US$ 4,8 bilhões em ações, um recorde trimestral.
Na direção oposta, a SpaceX avançou 7,79% após divulgar lucro líquido de US$ 4,4 bilhões no terceiro trimestre de 2026, revertendo o prejuízo de US$ 1,05 bilhão registrado um ano antes. Foi o segundo balanço da companhia desde sua estreia na Nasdaq, em junho. No segundo trimestre deste ano, a empresa havia registrado prejuízo de US$ 541 milhões.
A temporada de resultados americanos permanece no radar dos mercados globais, enquanto investidores avaliam as perspectivas de lucro e investimento das gigantes de tecnologia em um ambiente de juros elevados e petróleo ainda acima de US$ 100 por barril.