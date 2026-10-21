Maior grupo de mídia do RS compra empresa de publicidade presente em mais de 50 cidades

O Grupo RBS, principal conglomerado de mídia do Rio Grande do Sul, anunciou a aquisição do controle acionário da Imobi, empresa gaúcha especializada em mídia externa, conhecida como Out of Home (OOH). O valor da transação não foi divulgado.

A operação foi conduzida pela RBS Ventures e marca a entrada do grupo no mercado de publicidade em espaços urbanos, como painéis digitais e outras estruturas instaladas em ruas e locais de circulação. Com a compra, a companhia amplia um portfólio que já inclui televisão, rádio, jornais, plataformas digitais e marketing de influência.

Fundada em Porto Alegre em 2005, a Imobi está presente em mais de 50 cidades do Rio Grande do Sul, além de atuar em Santa Catarina, São Paulo e Pernambuco. A empresa possui mais de 500 telas digitais e trabalha com 35 formatos de mídia.

“A aquisição da Imobi representa um passo importante neste ciclo de expansão e crescimento da RBS. Estamos ingressando em um mercado de grande potencial por meio de uma empresa gaúcha inovadora e com profundo conhecimento do setor. Queremos ampliar cada vez mais as soluções de comunicação que oferecemos aos nossos clientes, fortalecendo nossa conexão com o público e gerando novas oportunidades de negócios”, afirma Fernando Tornaim, vice-presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS.

O que muda na operação da Imobi

Apesar da mudança no controle acionário, a Imobi continuará operando de forma independente. O fundador e CEO, Daniel Costa, permanecerá à frente do negócio e seguirá como sócio relevante.

Segundo as empresas, a estrutura, as equipes, os processos e o relacionamento com os clientes serão preservados neste primeiro momento.

“Este é um momento histórico para a Imobi. Construímos uma empresa sólida, inovadora e profundamente conectada às cidades e às pessoas. A chegada da RBS como acionista controladora representa o encontro de duas marcas gaúchas que compartilham valores, visão de futuro e compromisso com resultados para seus clientes. Estamos muito entusiasmados com as oportunidades que essa união cria para acelerar nosso crescimento, ampliar nossa presença e fortalecer ainda mais o papel da mídia externa na jornada de comunicação das marcas”, destaca Costa.

Nos últimos anos, a Imobi passou a investir em formatos que combinam publicidade, tecnologia e intervenções urbanas. Em 2025, lançou o conceito "WOW of Home", com o objetivo de transformar a mídia exterior em experiências visuais e de interação com o público.

Entre os projetos da companhia estão uma passarela digital e um painel publicitário 3D na Avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre. A passarela reúne cerca de 900 metros de LED e grandes telas, enquanto o painel utiliza efeitos tridimensionais para campanhas publicitárias.

Como a aquisição se encaixa na expansão da RBS

A compra da Imobi faz parte de uma estratégia mais ampla de diversificação do grupo gaúcho, que vem investindo tanto em seus veículos tradicionais quanto em outros negócios relacionados à comunicação.

Entre os movimentos recentes estão o lançamento da Rádio Gaúcha em Passo Fundo e a criação da Pulso Creators, empresa voltada ao marketing de influência. A companhia também vem ampliando seus canais e parcerias digitais.

Essa estratégia ganhou força após a reorganização societária anunciada pela RBS em 2024, quando o grupo reforçou o compromisso de investir em novos negócios e ampliar sua presença no mercado gaúcho.

“Quando anunciamos a reorganização societária da RBS, em 2024, reforçamos nosso compromisso com o Rio Grande do Sul e nosso desejo de perpetuar e fazer a empresa crescer. Estamos materializando essa visão com investimentos em novos negócios, na ampliação de nossas marcas e na construção de novas oportunidades. A chegada da Imobi é mais uma demonstração concreta dessa estratégia e da nossa confiança no futuro da RBS e no desenvolvimento do nosso Estado”, afirma Nelson Sirotsky, presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS.

Por que a RBS decidiu entrar no mercado de mídia externa

A aquisição ocorre em um momento de crescimento dos investimentos em publicidade fora de casa no Brasil.

Segundo dados do Painel Cenp-Meios, os investimentos em mídia OOH cresceram 30,22% no primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O segmento está entre os três maiores meios em volume de investimento publicitário no país.

No Rio Grande do Sul, a mídia externa movimentou R$ 298 milhões em investimentos publicitários até agosto deste ano, segundo os dados apresentados no comunicado.

Para a RBS, a aquisição cria oportunidades de integrar campanhas publicitárias em diferentes plataformas e também de levar conteúdos e serviços de suas marcas para espaços de circulação urbana.