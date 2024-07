Semana começa com previsão de chuva para oito capitais, segundo o Inmet; saiba quais

A semana começa com chance de chuva para oito capitais brasileiras, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta segunda-feira. Uma das características do inverno no país é ser um período seco, com baixa umidade. O órgão segue com aviso de "perigo potencial" para chuvas intensas em parte de dois estados.

O alerta para possibilidade de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e de ventos intensos (40-60 km/h) é válido até as 10h desta segunda-feira. As regiões que podem ser atingidas são: Norte de Roraima, Norte Amazonense, Sul de Roraima, Centro Amazonense, Baixo Amazonas, Sudoeste Amazonense. O Inmet avisa que é baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Qual a previsão do tempo para segunda-feira?

Aracaju, SE: temperatura mínima de 20°C e máxima de 28°C. Muitas nuvens.

Belém, PA: temperatura mínima de 23°C e máxima de 34°C. Muitas nuvens.

Belo Horizonte, MG: temperatura mínima de 15°C e máxima de 27°C. Poucas nuvens.

Boa Vista, RR: temperatura mínima de 25°C e máxima de 31°C. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Brasília, DF: temperatura mínima de 11°C e máxima de 26°C. Céu claro.

Campo Grande, MS: temperatura mínima de 17°C e máxima de 32°C. Poucas nuvens.

Cuiabá, MT: temperatura mínima de 18°C e máxima de 33°C. Poucas nuvens.

Curitiba, PR: temperatura mínima de 13°C e máxima de 23°C. Poucas nuvens.

Florianópolis, SC: temperatura mínima de 11°C e máxima de 21°C. Muitas nuvens.

Fortaleza, CE: temperatura mínima de 24°C e máxima de 32°C. Poucas nuvens.

Goiânia, GO: temperatura mínima de 15°C e máxima de 30°C. Céu claro.

João Pessoa, PB: temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C. Muitas nuvens com chuva isolada.

Macapá, AP: temperatura mínima de 22°C e máxima de 32°C. Muitas nuvens com chuva isolada.

Maceió, AL: temperatura mínima de 21°C e máxima de 27°C. Muitas nuvens.

Manaus, AM: temperatura mínima de 23°C e máxima de 35°C. Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde.

Natal, RN: temperatura mínima de 22°C e máxima de 29°C. Muitas nuvens com chuva isolada a partir da tarde.

Palmas, TO: temperatura mínima de 19°C e máxima de 35°C. Poucas nuvens.

Porto Alegre, RS: temperatura mínima de 7°C e máxima de 10°C. Muitas nuvens.

Porto Velho, RO: temperatura mínima de 21°C e máxima de 38°C. Poucas nuvens.

Recife, PE: temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C. Muitas nuvens com chuva isolada.

Rio Branco, AC: temperatura mínima de 22°C e máxima de 34°C. Poucas nuvens.

Rio de Janeiro, RJ: temperatura mínima de 20°C e máxima de 34°C. Poucas nuvens a partir da tarde.

Salvador, BA: temperatura mínima de 20°C e máxima de 29°C. Muitas nuvens com chuva isolada.

São Luís, MA: temperatura mínima de 24°C e máxima de 34°C. Muitas nuvens com chuva isolada.

São Paulo, SP: temperatura mínima de 14°C e máxima de 30°C. Poucas nuvens a partir da tarde.

Teresina, PI: temperatura mínima de 21°C e máxima de 34°C. Poucas nuvens.

Vitória, ES: temperatura mínima de 21°C e máxima de 28°C. Poucas nuvens a partir da tarde.

Ainda para esta segunda-feira, segue, até as 15h, o alerta de vendaval, classificado como "perigo potencial".

Os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h. Segundo o Inmet, as áreas que podem ser afetadas são: Sul Cearense, Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Norte Cearense, Central Potiguar, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, Oeste Potiguar, Sertão Pernambucano, São Francisco Pernambucano, Sertão Paraibano, Centro-Norte Piauiense, Agreste Paraibano, Borborema, Mata Paraibana, Mata Pernambucana, Jaguaribe, Sudoeste Piauiense, Centro Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Centro-Sul Cearense, Metropolitana de Fortaleza, Leste Potiguar, Agreste Potiguar, Norte Piauiense, Agreste Pernambucano, Noroeste Cearense, Metropolitana de Recife, Oriental do Tocantins.