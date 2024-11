Semana começa com alerta de chuva intensa antes de avanço de frente fria; veja previsão

A semana começa no Brasil com avisos divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) válidos para algumas regiões por ainda manterem risco de chuvas intensas até a manhã desta segunda-feira. O órgão emitiu alertas nas categorias "perigo" e perigo potencial" para parte do país.

Desde o domingo, o órgão está com alerta de "perigo" para parte do país ao emitir aviso de chuvas intensas, válido até as 10h desta segunda-feira. De acordo com o Inmet, há chance de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (de 60 a 100 km/h). Tal cenário, destaca o instituto, traz risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Estão nessa classificação, parte do Amazonas, da Bahia, de Goiás, do Maranhão, o norte de Minas Gerais, de Mato Grosso, do Pará, do Piauí e todo o Tocantins.

Parte do país também está classificada como "perigo potencial", o nível mais baixo na escala de alerta do órgão. Nele, destaco o Inmet, há chance de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (de 40 a 60 km/h). O alerta é válido para municípios do Acre, do Amazonas, da Bahia, do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, de Mato Grosso, do Pará, de Pernambuco, do Piauí, de Rondônia e de Roraima.

Passagem de frente fria

O começo da semana terá influência de uma frente fria. Os efeitos serão sentidos, primeiro, nos três estados do sul do país, onde haverá registro de chuvas. A previsão é de que a segunda-feira ainda comece com sol, mas, devido ao avanço da frente fria a partir do Uruguai e da Argentina, trazendo instabilidade, destaca a MetSul.

Com o avanço gradual, seus efeitos só devem ser sentidos em Santa Catarina e no Paraná na terça-feira, com aumento de nuvens e chuva em diversas localidades. A frente fria deve chegar a São Paulo ainda na noite de terça, levando chuva no dia seguinte, segundo o MetSul.

A Climatempo destaca que esta frente fria, que estará associada a uma área de baixa pressão em alto mar, estará afastada da costa. Assim, um ciclone extratropical se forma em alto mar na terça-feira, mas sem colocar em risco regiões do país. Assim, não haverá condição para formação de um ciclone bomba, segundo as novas projeções dos modelos, aponta a empresa. Os ventos que ocorrem, especialmente nesta segunda e ao longo da terça, estarão associados ao deslocamento da frente fria e a formação e nuvens cumulonimbus (caracterizada por um grande desenvolvimento vertical e associadas a tempestades).

Para o sul do país, a tendência é que, a partir de quarta-feira, a condição de chuva e de ventos comece a diminuir, mas o dia pode começar ainda gelada em algumas áreas de serra do Rio Grande do Sul, na Campanha e no oeste gaúcho.