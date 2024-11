Boletim Focus: mercado eleva inflação para 4,62% e Selic permanece em 11,75%

Os analistas de mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 11, elevam pela sexta semana consecutiva a expectativa Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024, de 4,59% para 4,62%. Já a de 2025 subiu de 4,03% para 4,10%, enquanto a projeção de 2026 avançou de 3,61% para 3,65%. A inflação para 2027 se manteve em 3,50%.

A estimativa para a Selic é que ela continue em 11,75%. Já a projeção para a taxa de juros em 2025 é de um corte de 0,25 p.p, ficando em 11,50%. e 9,25% (2027). A projeção para os juros de 2027 foi a única alterada, de 9,75% para 10%.

A única estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) que foi alterada foi a de 2025, de 1,93% para 1,94%. As de 2024, 2026 e 2027 se mantiveram em 3,10%, 2% e 2%, respectivamente.

IPCA

A projeção do IPCA de 2024 foi elevada pela sexta semana consecutiva e ficou em 4,62%. Para 2025, houve a quarta elevação seguida, com a projeção em 4,10% e para 2026, com a segunda alta seguida, o percentual ficou em 3,65%. Somente a projeção de 2027 ficou como a anterior, em 3,50%.

PIB

A projeção para o PIB de 2024 foi mantida em 3,10%. A projeção para 2025 subiu de 1,93 para 1,94%. A projeção de 2026 ficou em 2% pela 66ª semana.

Selic

A expectativa para a Selic de 2024 permanece pela sexta semana em 11,75%. A projeção para 2025 segue em de 11,50%. Já em 2026, a estimativa da Selic segue pela segunda vez em 10,00%.

Câmbio

As estimativas para o câmbio de 2024 e 2025 foram revisadas para cima, de R$ 5,50 para R$ 5,55 e de R$ 5,43 para R$ 5,48, respectivamente. As de 2026 e 2027 se mantiveram em R$ 5,40 ambas.