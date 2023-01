Sem Maduro, 18 chefes de Estado estão confirmados na posse de Lula

A posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá as presenças de 18 chefes de Estado estrangeiros, segundo informações do Ministério das Relações Exteriores atualizadas até o final da manhã deste domingo, 1º. A lista já não inclui o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que decidiu não vir ao evento.

Estão confirmados os chefes de Estado de:

Portugal,

Argentina,

Timor Leste,

Cabo Verde,

Alemanha,

Espanha,

Guiné-Bissau,

Colômbia,

Uruguai,

Equador,

Angola,

Bolívia,

Chile,

Paraguai,

Guiana,

Suriname,

Honduras,

México

Maduro chegou a confirmar presença na posse de Lula, mas desistiu de vir ao País neste domingo. A Venezuela deve ser representada pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues.

Também são esperados cinco vice-presidentes, como os de China e Cuba, e quatro chefes de governo, como o primeiro-ministro do Marrocos.

Há ainda enviados de outros níveis hierárquicos. Os Estados Unidos e a União Europeia, por exemplo, terão enviados especiais de nível ministerial - no caso americano, será a Secretária do Interior, Deb Haaland, que já está no Brasil, e que postou em seu perfil no Twitter uma foto com a futura presidente da Funai, Joenia Wapichana.

