Secretário de Petróleo e Gás do MME pede demissão

O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho, pediu demissão do cargo. A decisão foi confirmada nesta quinta-feira, no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma "ajuda" para caminhoneiros autônomos, como compensação pelos reajustes recentes no preço do diesel.

O preço do diesel é uma tensão constante no governo, com protestos frequentes de caminhoneiros, uma das principais bases eleitorais de Bolsonaro. O Ministério de Minas e Energia (MME) confirmou a saída do secretário e disse que ele vai para a iniciativa privada.

“Após cerca de 14 anos no serviço público, dos quais 4 como Diretor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e um ano e meio como Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), José Mauro Ferreira Coelho deixa o serviço público”, informou a pasta.

De acordo com o ministério, ele cumprirá quarentena antes de seguir para o setor privado.

“Após o período regulamentar de quarentena, José Mauro retornará ao setor energético nacional, agora para assumir novos desafios na iniciativa privada brasileira”, afirmou o MME.