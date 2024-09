Seca muda a cor do Rio Pinheiros na cidade de São Paulo

A Cetesb alerta ainda para a baixa qualidade do ar. Das 22 estações da Grande São Paulo, 20 apresentavam qualidade ruim (11) ou muito ruim (nove) na medição de meio-dia. Em apenas duas, em Santo André e Diadema, a qualidade do ar era "moderada".

Além da poluição normal da cidade, causada pela emissão de veículos, por exemplo, o ar piorou devido à dificuldade de dispersão de poluentes. A chegada ao Sudeste da fumaça de queimadas que assolam o país também contribuiu para piorar a qualidade do ar e deixar o céu encoberto por uma névoa cinza.

Neste domingo, segundo monitoramento da IQAir, empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar, Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e São Paulo (SP), em ordem, foram as três cidades com maiores níveis de poluição no mundo. 1 /10 Governo de SP realiza obras no Rio Pinheiros (Governo de SP realiza obras no Rio Pinheiros)

10/10 Natalia Resende - coletiva no Rio Pnheiros, imoveis, predios Foto: Leandro fonseca data: 07/08/2024 (_MG_8435)

Menos de 50% da capacidade

A quantidade de água nos reservatórios da Sabesp, que abastecem a Grande São Paulo, despencou desde o início do outono, que marca o início do período mais seco na região (outono e inverno)

Três dos sete reservatórios estão com menos da metade de sua capacidade. A represa de Guarapiranga, na zona sul da capital, estava com 87,9% de sua capacidade no primeiro dia do outono (20 de março passado) e hoje está com apenas 41,5%. O resertório de Cotia, na Grande São Paulo, está com 45,1%, ante 90,5% no começo do outono.

O reservatório do Sistema Rio Claro, localizado nos municípios de Biritiba Mirim e Salesópolis, a 70 km da cidade de São Paulo, começou o outono com 42% de sua capacidade e agora está com apenas 27,1%.

O Cantareira, que fica na zona norte da cidade de São Paulo, estava com 76,6% de sua capacidade e agora está com 55,7%. Depois da grande seca de 2014, a Sabesp concluiu o reservatório São Lourenço, que reforçou o abastecimento na Grande São Paulo. Ele começou o outono cheio, com 99,5%, e agora está com 55%.