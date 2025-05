São Paulo registra menor temperatura de 2025 nesta quinta-feira; veja qual foi

São Paulo registrou nesta quinta-feira, 15, a temperatura mais baixa do ano até agora, com 13,3ºC segundo dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A marca supera o recorde anterior, que era de 14,2ºC, registrado na quarta-feira. A previsão indica que os termômetros podem cair ainda mais e chegar a 12ºC durante o dia, conforme projeção da Climatempo.

A queda de temperatura é consequência da passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo, que levou a Defesa Civil a declarar estado de atenção para frio intenso desde o último domingo, 11. A sensação térmica tem ficado abaixo dos 13ºC em várias áreas da capital paulista, intensificando o impacto nas populações vulneráveis.

Para enfrentar o período de baixas temperaturas, a Prefeitura de São Paulo acionou a Operação Baixas Temperaturas, que oferece proteção a moradores em situação de rua.

Dez tendas foram montadas em pontos estratégicos da cidade para acolhimento emergencial. Além disso, equipes de abordagem ativa circulam para encaminhar essas pessoas aos serviços sociais, que receberam 630 novas vagas temporárias para atendimento.

A previsão meteorológica para hoje indica variação entre 12ºC e 25ºC, com umidade relativa do ar entre 50% e 93%, condições que reforçam o desconforto térmico para os paulistanos.

Frio vai continuar em SP ?

O frio deve persistir em São Paulo nos próximos dias, com temperaturas amenas e sem expectativa de chuva. Na sexta-feira (16), os termômetros variam entre 13ºC e 27ºC, com umidade relativa do ar entre 48% e 92%. O dia deve ser de sol com algumas nuvens, mantendo o clima seco.

No fim de semana, a temperatura segue estável, com mínima de 14ºC no domingo e máxima de até 27ºC, especialmente durante a tarde. O sábado terá céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva, e a umidade relativa do ar ficará entre 45% e 91%. Já no domingo, o sol aparece com poucas nuvens, garantindo tempo firme para atividades ao ar livre.

Assim, a tendência é de manutenção do clima frio e seco na capital paulista, resultado da frente fria que passou pelo estado no início da semana e que trouxe queda expressiva nos termômetros. Essa condição reforça a importância da Operação Baixas Temperaturas para atendimento a moradores em situação de rua.