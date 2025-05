Em 12 anos, cidades gastaram R$ 700 bilhões com desastres climáticos

Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios aponta que os desastres climáticos no Brasil causaram prejuízos de R$ 732,2 bilhões de 2013 a 2024. O valor inclui gastos com reconstrução e perdas materiais provocadas pela seca extrema, estiagem e chuvas intensas que afetam a maior parte do país.

Somente em 2024, o impacto financeiro dos desastres climáticos chegou a R$ 92,6 bilhões, sinal da intensificação dos eventos.

Entre 2013 e 2024, 95% dos municípios brasileiros foram atingidos ao menos uma vez por algum desastre natural, com 5.279 cidades afetadas e 70.361 registros oficiais de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública.

Setores mais impactados

No mesmo período, mais de 473 milhões de pessoas sofreram os efeitos dos desastres, incluindo 5 milhões de desalojados, 1 milhão de desabrigados e quase 3 mil mortes. Os prejuízos abrangem diversos setores, como saúde, educação, habitação, infraestrutura e agronegócio — responsável por 44,5% do total, com perdas que somam R$ 325,6 bilhões.

Além da agricultura, a pecuária teve um impacto de R$ 94,4 bilhões. Instalações públicas de saúde e sistemas de abastecimento de água também foram fortemente afetados, com prejuízos acumulados de R$ 86 bilhões e R$ 61,2 bilhões, respectivamente.

Obras de infraestrutura, habitação, transporte, comércio e indústria completam o quadro de perdas, refletindo o amplo alcance das emergências climáticas.

Impactos da seca e da chuva extrema

Os desastres relacionados à seca e estiagem concentram a maioria dos decretos de emergência, especialmente no Nordeste, onde estados como Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará lideram em número de registros.

A estiagem também tem aumentado na região Norte, impulsionada por eventos extremos como o El Niño de 2023/2024. Por outro lado, o Sul do país sofre principalmente com o excesso de chuvas.

Quais os Estados mais impactados pelas mudanças climáticas?

Minas Gerais destaca-se como o estado com maior número de eventos extremos, respondendo por 14,3% dos registros nacionais, seguido por Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

No Rio Grande do Sul, os prejuízos de 2024 somaram R$ 14,5 bilhões, com a agricultura e a habitação sendo os setores mais afetados, representando R$ 5,6 bilhões e R$ 4,7 bilhões, respectivamente. Desde 2013, o estado acumula perdas de R$ 114,5 bilhões.

O levantamento da CNM revela uma escalada dos prejuízos nos últimos anos, com os gastos dos municípios crescendo quase 1.000% desde 2013, o que evidencia a urgência de medidas para adaptação e mitigação da emergência climática no Brasil.