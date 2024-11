São Paulo tem previsão de novas chuvas fortes e risco de deslizamentos neste domingo

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a previsão para a manhã é de chuva leve e isolada, enquanto a partir da tarde as áreas de instabilidade se intensificam. Com isso, há possibilidade de pancadas mais generalizadas, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, que podem provocar novos alagamentos. Além disso, o solo, já saturado pela chuva de sábado, aumenta o risco de deslizamentos de terra em áreas vulneráveis da cidade. As temperaturas devem oscilar entre mínima de 19ºC e máxima de 26ºC.

Para o restante da semana, o CGE prevê que o clima quente e úmido continuará favorecendo a formação de áreas de instabilidade na capital e região metropolitana, com chuvas frequentes e volumes expressivos. A Climatempo, empresa de previsão do tempo, alerta que essa condição persistirá até quarta-feira, 6, com expectativa de que o acumulado de chuva ultrapasse 150 mm até essa data.

Impactos da chuva de sábado em São Paulo

As chuvas intensas de sábado deixaram um rastro de transtornos pela cidade. Em vários bairros, houve transbordamento dos córregos Rio Verde e Itaim, além de inundações em ruas e avenidas. A concessionária de energia Enel informou que, às 21h, 43.358 endereços estavam sem luz em São Paulo. O Corpo de Bombeiros atendeu sete chamados relacionados a quedas de árvores em áreas urbanas, incluindo um incidente com uma árvore de grande porte na Avenida Ricardo Medina Filho, na zona oeste.

Os impactos do mau tempo também alteraram o cronograma da Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos. Devido à chuva intensa, a sessão de classificação para o GP de São Paulo foi adiada para este domingo, antes da corrida principal. O treino classificatório foi remarcado para as 7h30, enquanto a corrida teve seu horário antecipado de 15h para as 12h30, a fim de evitar