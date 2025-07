São Paulo tem máxima de 27°C e tempo seco nesta sexta-feira,18

São Paulo terá um dia de tempo seco e com céu parcialmente nublado a claro nesta sexta-feira, 18. A previsão indica que a máxima atingirá 27°C no período da tarde, proporcionando um clima agradável para atividades ao ar livre.

As temperaturas devem permanecer amenas ao longo do dia, com mínima de 12°C pela manhã.

Baixa umidade e ventos fracos

A umidade relativa do ar se mantém baixa, principalmente no período da tarde, podendo chegar a cerca de 30%. Este valor de umidade reforça a necessidade de cuidados com a hidratação, uma vez que o clima seco pode afetar o bem-estar.

Além disso, os ventos estarão fracos, soprando principalmente do noroeste, o que ajudará a manter o tempo estável na região sudeste.

Perspectivas para os próximos dias

Esse clima é característico dessa época do ano, quando a atuação de sistemas de alta pressão mantém o tempo estável e reduz a ocorrência de chuvas. A expectativa é que o tempo seco e as temperaturas amenas se mantenham nos próximos dias, com condições climáticas semelhantes.

Por isso, é importante que a população fique atenta às recomendações para evitar problemas relacionados ao clima seco, como irritações respiratórias e desconforto devido à baixa umidade do ar.