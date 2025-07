NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Brasil será inteligente para agregar valor a recursos naturais?

Você sabia que os desastres climáticos já custaram mais de 730 bilhões à economia brasileira em 12 anos? "A conta" da emergência do clima, literalmente chegou: o prejuízo é na casa de bilhões e investir em resiliência e adaptação se torna uma questão de sobrevivência tanto para governos como negócios.

Na transição rumo à economia de baixo carbono, o Brasil enfrenta um dilema: como transformar sua abundância em soluções verdes em vantagem competitiva global?

A provocação é de Maria Netto, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, organização filantrópica que acaba de lançar um hub para integrar as agendas de economia e clima.

Em entrevista à EXAME para o videocast "Negócios Sustentáveis", ela questiona: "A pergunta de trilhões é quando vamos ser inteligentes o suficiente para fazer com que a agenda de recursos naturais agreguem valor para a nossa economia e que não sejamos um mero exportador de commodities."

Apesar dos desafios, a executiva enxerga oportunidades únicas para o país no cenário geopolítico atual: abundância em terras raras, potencial gigantesco de produção de alimentos e de conservação da Amazônia, além da restauração de florestas.

"O ponto é: como transformar esta vantagem comparativa em competitividade no mercado e isso vai depender muito de como nos prepararmos", ponderou.

Em meio a guerras, insegurança energética e Trump no poder nos Estados Unidos, o mundo tenta driblar retrocessos na agenda climática e na expansão de renováveis, e Maria destaca que no fundo o que vamos ver a longo prazo é uma "briga por recursos naturais".

"Quando falamos de minerais críticos essenciais para a transição energética, Trump já disse que quer a Groenlândia", exemplifica.

Segundo ela, o setor do agronegócio brasileiro será parte fundamental da solução no combate à crise climática e não deve ser visto como 'vilão ambiental'. Para além de frear o desmatamento, ela defende seu papel para agregar valor na restauração florestal, agricultura regenerativa e resiliência frente aos impactos mais severos.

"O agronegócio tem um potencial tremendo de reduzir emissões. O Brasil tem mais de 100 milhões de hectares de áreas degradadas identificadas", lembrou.

A menos de quatro meses da COP30 em Belém do Pará, ela acredita em virar a chave da negociação para a implementação dos compromissos. O maior desafio? A governança e estrutura que vamos seguir nos próximos 10 anos em cada país e governo, com o envolvimento também de atores não estatais.

Confira o episódio completo do videocast no Youtube da EXAME:

Custo da inação climática e adaptação como prioridade

Com eventos climáticos extremos cada vez mais intensos e frequentes, o custo da inação é alto: não só de vidas, mas na economia. Segundo Maria, deveria ser óbvio dizer que economia e clima são intrinsicamente conectados, porque esses impactos tem um custo econômico que pode impactar o PIB, o preço dos alimentos e por aí vai.

"Historicamente, se olharmos as perdas financeiras causadas por desastres climáticos, são todos na ordem de bilhões. Ao mesmo tempo, menos de 50% foram asseguradas a nível global", ressaltou.

Nas enchentes históricas do Rio Grande do Sul, a situação foi ainda mais crítica: o rombo foi superior a R$ 70 bilhões e as infraestruturas brasileiras asseguradas representavam apenas 5%. "Isso significa que não havia uma preparação e entendimento de que estes eventos vão ocorrer mais vezes", comenta.

A executiva também alerta que governos não estão priorizando a adaptação climática como deveriam para tornar as cidades mais resilientes, e que a forma tradicional de análise de riscos não funciona mais.

"Não podemos mais só depender de dados históricos. Vamos ter que olhar para esse novo cenário futuro que é causado pela atividade humana e emissão de gases estufa e que tem um impacto de médio e longo prazo", explicou.

Para implementar as soluções em escala, ela enxerga o financiamento climático como peça-chave. Na última COP29 em Baku, no Azerbaijão, os países desenvolvidos chegaram a um acordo de financiar 300 bilhões de dólares anuais, valor muito aquém dos necessários 1.3 trilhão de dólares para os emergentes investirem em adaptação e mitigação.

A diretora citou a plataforma de investimentos para transição ecológica e clima do Brasil (BIP) como uma iniciativa inovadora do governo, mas alertou que não adianta você ter recursos e fundos e não ter capacidade do ecossistema nacional de absorvê-los para ações efetivas.

Em relação aos negócios, Maria frisou a necessidade de mudança de mentalidade: "Quem investe em infraestrutura vai ter que começar a pensar mais em adaptação climática, caso contrário irá perder muito mais dinheiro lá na frente", disse.

Integração da agenda de economia e clima

O hub lançado pelo Instituto Clima e Sociedade pretende justamente facilitar a integração da agenda de economia e clima, produzindo relatórios trimestrais sobre o impacto de eventos extremos no PIB brasileiro e no preço dos alimentos, além de oferecer prêmios para pesquisas na área.

"O grande desafio é começar a entender melhor as duas coisas como uma só, até para poder planejar melhor o nosso orçamento, o planejamento fiscal, os investimentos, mas também comunicar de forma mais efetiva a população e o que significa para o seu bolso", concluiu Maria.