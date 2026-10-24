Flávio Bolsonaro participa de motociata em BH e faz críticas ao PT na reta final da campanha

Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, participou neste sábado, 24, de uma motociata em Belo Horizonte, na reta final da campanha para o segundo turno. A mobilização saiu da Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, e seguiu em direção à Praça da Liberdade, na região Centro-Sul da capital mineira.

Ato reuniu apoiadores com bandeiras do Brasil, roupas nas cores verde e amarelo e balões. A concentração estava prevista para começar às 9h, com o evento marcado para as 10h. Flávio chegou à Praça do Papa por volta das 11h40.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), o deputado federal, Nikolas Ferreira (PL), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também participaram da mobilização. Durante o ato, Flávio afirmou que pretende manter uma relação de parceria com o estado caso seja eleito presidente.

“Povo mineiro, vocês terão um presidente que não faz ameaças a vocês e ao Cleitinho, que vai ser parceiro de vocês. E tem uma tradição aí: quem ganha em São Paulo e em Minas Gerais, ganha no Brasil”, disse o senador, ao lado de Cleitinho, de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e de outros aliados.

Músicas e palavras de ordem contra o PT

A manifestação foi marcada por músicas e palavras de ordem contra o Partido dos Trabalhadores (PT). Entre as canções reproduzidas no local estavam referências ao mensalão, escândalo de corrupção revelado durante o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e pedidos de “Fora, PT”.

Também foram entoadas frases como “Quem ficar parado é petista disfarçado” e “tchau tchau PT”, reproduzidas em jingles durante a mobilização. Na capital mineira, Flávio venceu o primeiro turno com 48,30% dos votos, ante 41,39% de Lula.

Flávio segue para o Rio de Janeiro

Depois da agenda em Belo Horizonte, Flávio tem outro ato de campanha previsto para a tarde deste sábado, no Rio de Janeiro. O evento está marcado para as 14h, na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

A programação prevê uma carreata pela região, com possibilidade de encerramento nas proximidades do condomínio onde Jair Bolsonaro (PL), pai do candidato, morou.