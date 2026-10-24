Remessas globais de PCs caem 21% no terceiro trimestre

Notebook ThinkPad E470, em imagem de arquivo: Lenovo manteve a liderança nas remessas globais de PCs (Lenovo/Divulgação)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 13h11.
Mercado global encolheu no terceiro trimestre. Memória mais cara pressiona fabricantes; projeções indicam nova queda no fim do ano.
As remessas globais de PCs caíram 21% no terceiro trimestre de 2026, na comparação anual, para 57 milhões de unidades. Os dados preliminares são da Counterpoint Research. Frente ao trimestre anterior, a retração foi de 13,8%.
A consultoria atribui o recuo ao encarecimento de componentes, sobretudo memória, e ao adiamento de compras. Renovação de computadores empresariais e migração do Windows ofereceram algum suporte.
A Lenovo manteve a liderança, com 15 milhões de unidades e participação de 26,3%. Apple e ASUS perderam menos volume que o mercado e ampliaram suas fatias.
Em análise de 30 de setembro, a TrendForce projetou alta trimestral de 10% a 15% nos preços contratuais de DRAM convencional no quarto trimestre, e de 15% a 20% em NAND Flash.
São projeções para contratos de componentes, não reajustes equivalentes no varejo. Segundo a TrendForce, fornecedores priorizam capacidade para servidores, enquanto marcas de PCs reduzem o armazenamento SSD em modelos convencionais para conter custos.
A EXAME explicou o impacto da demanda de IA sobre componentes no Brasil. O levantamento da Counterpoint, porém, mede o mercado mundial.
A Counterpoint prevê queda anual de 27% nas remessas no quarto trimestre e volume aproximadamente estável em 2027 ante 2026. Estabilidade projetada não significa recuperação.
A comparação anual também parte de uma base elevada: compras antecipadas antes do fim do suporte ao Windows 10 e ajustes de estoque ligados a tarifas favoreceram 2025, segundo a consultoria.
A Microsoft encerrou o suporte regular ao Windows 10 em 14 de outubro de 2025. Os computadores continuam funcionando, e existe um programa de atualizações de segurança estendidas, o ESU.https://exame.com/tecnologia/examelab/fim-do-suporte-ao-windows-10-o-que-fazer-com-o-pc-antigo-sem-gastar/
Não. O indicador acompanha unidades enviadas ao mercado, e não vendas finais ao consumidor.
Não. A previsão da TrendForce se refere a preços contratuais dos componentes.
Não. O fim do suporte regular não desativa o sistema; a Microsoft oferece o programa ESU para prolongar atualizações de segurança.