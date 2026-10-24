Remessas globais de PCs caem 21% no terceiro trimestre

RESUMO ＋ Mercado global encolheu no terceiro trimestre. Memória mais cara pressiona fabricantes; projeções indicam nova queda no fim do ano.

As remessas globais de PCs caíram 21% no terceiro trimestre de 2026, na comparação anual, para 57 milhões de unidades. Os dados preliminares são da Counterpoint Research. Frente ao trimestre anterior, a retração foi de 13,8%.

A consultoria atribui o recuo ao encarecimento de componentes, sobretudo memória, e ao adiamento de compras. Renovação de computadores empresariais e migração do Windows ofereceram algum suporte.

A Lenovo manteve a liderança, com 15 milhões de unidades e participação de 26,3%. Apple e ASUS perderam menos volume que o mercado e ampliaram suas fatias.

Memória mais cara pressiona os computadores

Em análise de 30 de setembro, a TrendForce projetou alta trimestral de 10% a 15% nos preços contratuais de DRAM convencional no quarto trimestre, e de 15% a 20% em NAND Flash.

São projeções para contratos de componentes, não reajustes equivalentes no varejo. Segundo a TrendForce, fornecedores priorizam capacidade para servidores, enquanto marcas de PCs reduzem o armazenamento SSD em modelos convencionais para conter custos.

A EXAME explicou o impacto da demanda de IA sobre componentes no Brasil. O levantamento da Counterpoint, porém, mede o mercado mundial.

O que esperar dos próximos trimestres

A Counterpoint prevê queda anual de 27% nas remessas no quarto trimestre e volume aproximadamente estável em 2027 ante 2026. Estabilidade projetada não significa recuperação.

A comparação anual também parte de uma base elevada: compras antecipadas antes do fim do suporte ao Windows 10 e ajustes de estoque ligados a tarifas favoreceram 2025, segundo a consultoria.

A Microsoft encerrou o suporte regular ao Windows 10 em 14 de outubro de 2025. Os computadores continuam funcionando, e existe um programa de atualizações de segurança estendidas, o ESU.