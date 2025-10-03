São Paulo lidera ranking global em empregos verdes e ação climática, aponta relatório

São Paulo é destaque em sustentabilidade urbana e geração de empregos verdes, segundo novo relatório da rede global de cidades C40 Cities. O estudo analisou 25 cidades em diferentes países e apontou a capital paulista como uma das principais referências globais, ao lado de Freetown (Serra Leoa), Amman (Jordânia) e Filadélfia (EUA).

De acordo com o documento, cidades que investirem em qualificação profissional e inclusão de trabalhadores locais e migrantes podem desbloquear uma oportunidade econômica de até R$ 1,4 trilhão até 2040.

O relatório indica que até 40% dos novos empregos no mundo no período analisado serão verdes, concentrados principalmente nos setores de construção civil, transporte e gestão de resíduos. No entanto, o documento alerta que até 6 milhões de vagas podem ser perdidas caso governos e setor privado não adotem políticas públicas de adaptação da mão de obra.

Ações para a economia verde

Para transformar esses desafios em oportunidades, o prefeito Ricardo Nunes destacou iniciativas como o Pacote Verde, que inclui o plantio de milhares de árvores, criação de florestas urbanas e substituição da frota de ônibus a diesel por veículos elétricos e movidos a biometano. Atualmente, São Paulo tem mais de 50% de cobertura vegetal em seu território.

O relatório também cita o Programa Operação Trabalho (POT), que oferece capacitação para desempregados e combina formação profissional com projetos de sustentabilidade, como hortas comunitárias e iniciativas de desenvolvimento sustentável. A estratégia contribuiu para a redução do desemprego para 5,4%, além de melhorar o saldo médio salarial.

Segundo o diretor-executivo da C40 Cities, Mark Watts, a integração entre políticas de migração e emprego verde fortalece a inclusão social, acelera a transição para uma economia de baixo carbono e garante futuro mais sustentável e inclusivo para as cidades.

“Agir contra as mudanças climáticas e construir uma sociedade mais justa andam lado a lado. Com os investimentos certos, a ação climática cria empregos para todos. Este relatório mostra que, ao investir na formação de trabalhadores locais e ao receber novos talentos, incluindo migrantes, as cidades podem superar a falta de mão de obra e garantir um futuro mais inclusivo e sustentável", disse.