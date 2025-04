5 profissões para quem gosta de economia verde

Com o mundo cada vez mais atento à preservação do meio ambiente e à busca por soluções sustentáveis, a economia verde se firmou como uma área promissora para quem deseja alinhar carreira e propósito ambiental. Se você quer contribuir para um futuro mais verde e ainda construir uma carreira de sucesso, veja estas cinco profissões que podem ser ideais e suas respectivas remunerações médias, segundo o Glassdoor, levando em conta a região de São Paulo.

Engenheiro de energias renováveis

O engenheiro de energias renováveis é essencial no desenvolvimento de sistemas que utilizam fontes limpas, como solar, eólica e hidrelétrica. Esses profissionais são responsáveis por projetar, implementar e otimizar instalações de energia sustentável, ajudando a reduzir a dependência de fontes poluentes. Em São Paulo, a procura por engenheiros nessa área é alta, considerando o investimento contínuo em energias renováveis. Em média, esse profissional pode receber entre R$ 7.500 e R$ 10.000 mensais, dependendo da experiência e das especificidades do projeto.

Técnico em sistemas de energia solar

A instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos têm se mostrado uma área em crescimento, à medida que mais residências e empresas buscam fontes alternativas de energia. O técnico em sistemas de energia solar é fundamental para garantir que esses sistemas funcionem de forma eficiente. Esses profissionais podem ganhar em média entre R$ 2.500 e R$ 4.000 mensais.

Especialista em eficiência energética

A eficiência energética se tornou um dos maiores desafios das empresas que buscam reduzir custos e minimizar seu impacto ambiental. O especialista em eficiência energética realiza auditorias, propõe soluções e implementa tecnologias que otimizarão o consumo de energia. Com o crescente número de empresas que buscam a redução de seus custos operacionais e a adaptação a uma matriz energética mais limpa, esse profissional tem ganhado espaço. Em São Paulo, a remuneração pode variar entre R$ 5.000 e R$ 7.000 mensais, especialmente nas grandes corporações que buscam soluções sustentáveis e econômicas.

Gestor de sustentabilidade

O gestor de sustentabilidade tem a função de alinhar as operações de uma empresa com práticas ambientais responsáveis. Ele planeja e coordena ações que visam reduzir os impactos ambientais da organização, além de criar e implementar políticas sustentáveis. Esse cargo tem se tornado cada vez mais crucial nas grandes empresas, já que o setor corporativo é altamente engajado com iniciativas de responsabilidade social e ambiental. Profissionais nessa área podem alcançar salários entre R$ 18.000 e R$ 25.000 mensais, especialmente em cargos de liderança.

Cientista ambiental

O cientista ambiental trabalha na pesquisa e análise dos impactos das atividades humanas no meio ambiente. Ele está envolvido no desenvolvimento de soluções para mitigar os danos causados por poluição, desmatamento e mudanças climáticas. O cientista ambiental pode atuar em diversos setores, incluindo consultorias, projetos de pesquisa e políticas públicas. O salário para esse cargo varia entre R$ 4.000 e R$ 6.500 mensais, dependendo do nível de experiência e da área de atuação.

Como se destacar na área?

Para quem quer se destacar no mercado de trabalho voltado para a economia verde, é essencial buscar uma formação sólida em áreas como engenharia ambiental, gestão de sustentabilidade ou ciências ambientais. Além disso, a atualização constante sobre as últimas inovações tecnológicas e práticas sustentáveis é fundamental. Participar de cursos especializados, obter certificações e envolver-se com projetos que promovam soluções ecológicas são ótimas maneiras de fortalecer o currículo.

Com um mercado crescente e boas perspectivas salariais, as oportunidades na área são promissoras para quem deseja fazer a diferença e construir uma carreira com propósito sustentável.