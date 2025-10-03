Previsão do tempo: São Paulo deve ter dia de nuvens com máxima de 26°C nesta sexta-feira, 3

A cidade de São Paulo deve ter um dia marcado por muitas nuvens nesta sexta-feira, 3, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

As condições atmosféricas mostram características típicas da primavera, com variação térmica e a possibilidade de chuvas isoladas.

A temperatura mínima deve ser de 16°C, enquanto a máxima pode atingir os 26°C. Essa diferença de temperaturas é comum nesta estação do ano, caracterizada por dias mais quentes e noites frescas.

Umidade do ar e sensação térmica

A umidade relativa do ar varia entre 50% no período mais seco e pode chegar a 100% nas horas de maior nebulosidade. Isso resulta em uma sensação de ar úmido, com possibilidade de chuvas isoladas.

A expectativa é que a probabilidade de precipitações seja maior à tarde, quando as nuvens mais densas podem provocar chuvas pontuais.

Os ventos vão soprar da direção Nordeste a Sudeste, com intensidade fraca a moderada ao longo do dia. Já à noite, as rajadas de vento devem aumentar ligeiramente, com direção Sudeste.

Esse comportamento é típico da primavera, quando a circulação atmosférica associada aos sistemas de baixa pressão influencia a Região Sudeste.