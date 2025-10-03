Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Previsão do tempo: São Paulo deve ter dia de nuvens com máxima de 26°C nesta sexta-feira, 3

As condições climáticas podem variar ao longo do dia, com possibilidade de chuvas isoladas e mudanças nas intensidades dos ventos, típicas da transição para a primavera

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 10h43.

Última atualização em 3 de outubro de 2025 às 10h43.

A cidade de São Paulo deve ter um dia marcado por muitas nuvens nesta sexta-feira, 3, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

As condições atmosféricas mostram características típicas da primavera, com variação térmica e a possibilidade de chuvas isoladas.

A temperatura mínima deve ser de 16°C, enquanto a máxima pode atingir os 26°C. Essa diferença de temperaturas é comum nesta estação do ano, caracterizada por dias mais quentes e noites frescas.

Umidade do ar e sensação térmica

A umidade relativa do ar varia entre 50% no período mais seco e pode chegar a 100% nas horas de maior nebulosidade. Isso resulta em uma sensação de ar úmido, com possibilidade de chuvas isoladas.

A expectativa é que a probabilidade de precipitações seja maior à tarde, quando as nuvens mais densas podem provocar chuvas pontuais.

Os ventos vão soprar da direção Nordeste a Sudeste, com intensidade fraca a moderada ao longo do dia. Já à noite, as rajadas de vento devem aumentar ligeiramente, com direção Sudeste.

Esse comportamento é típico da primavera, quando a circulação atmosférica associada aos sistemas de baixa pressão influencia a Região Sudeste.

Acompanhe tudo sobre:ClimaMudanças climáticasEstado de São Paulo

Mais de Brasil

Brasil aposta em comércio internacional para reduzir desigualdades de gênero, diz diretora da Apex

'No século XXI, turismo faz mais sentido que o petróleo', diz presidente da Embratur

Indústria brasileira cresce 0,8% em agosto e supera expectativa do mercado, diz IBGE

Sextou sem destilados: intoxicação por metanol faz 'baladas' de SP suspenderem vendas de drinks

Mais na Exame

Future of Money

Bitcoin inicia "Uptober" ultrapassando US$ 120 mil e pode ter nova máxima, segundo especialista

Carreira

Quer trabalhar com Elon Musk? xAI procura tutores de videogames

Inteligência Artificial

Comet agora é gratuito; Perplexity aposta em IA para conquistar usuários

Mercados

Ibovespa abre estável após queda de mais de 1% na véspera e sem payroll no radar