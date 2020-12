São 27 governadores com o mesmo propósito, diz Bolsonaro sobre vacinação

Em um discurso pacificador no lançamento do plano nacional de vacinação, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 16, que o País se aproxima de uma “alternativa concreta” para o combate à covid-19. Apesar de embates contra governos estaduais desde o início da pandemia, em especial com o paulista João Doria (PSDB), Bolsonaro destacou que todos os governadores estão unidos pelo “bem comum” e minimizou “exageros” ocorridos.

“A grande força que todos nós mostramos agora é união para buscar solução de algo que nos aflige há meses. Se algum de nós extrapolou ou até exagerou foi no afã de buscar solução”, disse. “Nós todos irmanados estamos na iminência de apresentar uma alternativa concreta para nos livrarmos desse mal, que é o plano nacional de operacionalização da vacinação contra a covid-19”, afirmou.

Bolsonaro ressaltou que o País conta com “27 governadores com um só propósito: o bem comum e a volta à normalidade”. O chefe do Executivo voltou a repetir que o governo irá adquirir imunizantes de empresas que se encaixarem “nos critérios de segurança e efetividade” da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Para isso, citou a promessa já anunciada de editar medida provisória de crédito especial de R$ 20 bilhões.

O presidente ressaltou ainda que a Anvisa é uma agência “referência” e de “participação fundamental na decisão de qual vacina deve ser apresentada de forma gratuita e voluntária para todos os brasileiros”. “Peço a Deus que estejamos certos. A solução está por vir”, reforçou. Ele afirmou ainda que espera “brevemente” o retorno do País à normalidade.

Em seu discurso, o presidente também agradeceu e elogiou a atuação do presidente da Anvisa, Antônio Barra, e a coordenação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Em mais um sinal de paz, Bolsonaro disse que deputados e senadores foram “excepcionais” no apoio ao governo para o combate à pandemia e o socorro de Estados e municípios.