Saiba o que abre e o que fecha nos feriados de Sexta-feira Santa e Tiradentes

Na Sexta-feira Santa, dia 18 de abril, e no feriado de Tiradentes, dia 21 de abril, diversos serviços e estabelecimentos terão funcionamento alterado em todo o Brasil devido aos feriados nacionais.

Principais alterações nos serviços públicos

Bancos: As agências bancárias estarão fechadas nos dois dias, sem atendimento ao público e sem compensação bancária, incluindo TED. O PIX, porém, funcionará normalmente, pois opera 24 horas, todos os dias. Boletos e contas com vencimento nesses dias poderão ser pagos no próximo dia útil sem acréscimos, e tributos devem ser pagos antecipadamente para evitar multas.

Correios: As agências dos Correios não funcionarão na Sexta-feira Santa e no feriado de Tiradentes. No sábado, algumas unidades que abrem normalmente funcionarão, e as entregas continuarão conforme programação.

Bolsa de Valores (B3): Não haverá pregão na Sexta-feira Santa e no dia de Tiradentes. As negociações e demais atividades retornam normalmente na terça-feira, 22, das 10h às 17h.

INSS: As agências estarão fechadas na Sexta-feira Santa e na segunda-feira, sem atendimento telefônico na Central 135 nesses dias. O atendimento eletrônico pelo aplicativo Meu INSS e pelo site estará disponível 24 horas, inclusive nos feriados.

Comércio e outros estabelecimentos

Comércio e Shoppings: Em geral, o comércio estará fechado na Sexta-feira Santa, com funcionamento facultativo em algumas regiões no feriado de Tiradentes. Shoppings costumam abrir apenas as praças de alimentação e áreas de lazer na Sexta-feira Santa, com lojas e quiosques fechados, e voltam ao funcionamento normal no dia 21. Restaurantes, supermercados e farmácias em shoppings funcionam normalmente no feriado.

Supermercados: O funcionamento pode variar conforme a região, mas muitos supermercados abrem normalmente nos dois feriados para atender à população durante a manhã.

Transporte Público: Em algumas cidades, como Fortaleza, o transporte público opera em esquema especial de feriado, com horários diferenciados e redução em algumas linhas.

Outros serviços e órgãos públicos

Outros Serviços: Órgãos públicos, lotéricas e centros de atendimento, em geral, estarão fechados na Sexta-feira Santa e no feriado de Tiradentes, retornando ao funcionamento normal após os feriados.

A Sexta-feira Santa e o feriado de Tiradentes impactam principalmente bancos, bolsa de valores, correios e comércio, que terão fechamento ou funcionamento reduzido, enquanto serviços essenciais como PIX, supermercados e alguns transportes funcionam normalmente ou em esquema especial.