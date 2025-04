Neste sábado, 19, a Dupla de Páscoa vai sortear um prêmio de R$ 45 milhões. O concurso especial da Dupla Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal, não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas no primeiro sorteio, o prêmio passa para quem acertar cinco, e assim sucessivamente.

Como participar e onde apostar

As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio, com valores a partir de R$ 2,50. Para apostar, basta ir a uma casa lotérica ou usar os canais digitais da Caixa (site e aplicativo).

Para jogar online, é preciso ser maior de idade, cadastrar-se e informar os dados bancários para pagamento.

Na Dupla Sena, você escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maior o valor da aposta. Cada bilhete te dá o direito de participar de dois sorteios, aumentando as chances de ganhar.

Leva prêmio quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou no segundo sorteio.

Dupla de Páscoa já distribuiu grandes prêmios

Esta é a nona edição da Dupla de Páscoa. No ano passado, o concurso pagou o maior prêmio da história da modalidade: R$ 37,5 milhões, divididos entre duas apostas.