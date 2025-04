Rodovia BR-101 é liberada após explosão de caminhão atingir mais de 20 veículos em SC

Após mais de 15 horas de interdição, a rodovia BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis, foi liberada na manhã desta segunda-feira, 7. O trecho estava bloqueado desde a tarde de domingo, 6, quando um caminhão carregado com etanol tombou e provocou uma explosão, que incendiou ao menos 25 veículos.

O acidente ocorreu no km 233, na região conhecida como Morro dos Cavalos, sentido norte da pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a liberação só foi possível após a remoção dos veículos, resgate das vítimas e limpeza do local, que tinha presença de material altamente inflamável.

Veículos e vítimas

O fogo atingiu 21 carros, três carretas e o próprio caminhão envolvido. Cinco pessoas ficaram feridas com queimaduras. O motorista do caminhão e sua esposa foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Pinheira, em Palhoça. Ele teve 30% do corpo queimado e ela, 20%, segundo o Corpo de Bombeiros.

Outras três vítimas foram socorridas pela ambulância da concessionária Arteris Litoral Sul. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos. Árvores próximas à rodovia também foram atingidas pelas chamas.

Trânsito e atuação no local

Durante a manhã desta segunda-feira, ainda havia filas no trecho afetado. Segundo a Arteris, o trânsito apresentava lentidão nos seguintes pontos:

Sentido Curitiba : do km 243 ao km 234, em Palhoça;

Sentido Porto Alegre: do km 214 ao km 220, em Palhoça.

Atuam no local equipes da PRF, Polícia Militar, Defesa Civil, SAMU, além de três ambulâncias e três guinchos da concessionária.

Dados do acidente: