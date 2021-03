Risco de caos na saúde faz cidades do ABC paulista suspenderem as aulas

Prefeitos das sete cidades que formam o ABC paulista, na Grande São Paulo, como São Bernardo do Campo, Santo André, Santo André e Mauá, reuniram-se na tarde desta quarta-feira, dia 24, para deliberar sobre novas medidas de combate à Covid-19. Em praticamente todos esses municípios, a taxa de ocupação de leitos de UTI já está próxima a 90%.

"Nos últimos dez dias, houve um aumento de 20% no número de internações, o que é extremamente preocupante", diz Orlando Morando (PSDB), prefeito de São Bernardo do Campo.

Os munícipios da região decidiram pela suspensão das aulas nas escolas públicas -- a única exceção foi São Caetano, onde o ensino presencial deverá continuar. O toque de recolher será decretado às 21h, com limite até 22h, em uma hora a menos do que o preconizado pelo governador João Doria (PSFB), e o transporte público não poderá funcionar entre 22h e 5h da manhã.

"Não vamos acompanhar todas as decisões do governo estadual em relação à Covid-19 por considerarmos que o quadro atual exige medidas mais duras, como o cancelamento das aulas", diz Morando. O governo de São Paulo não deve suspender as atividades escolares por enquanto.

Os prefeitos da região deverão se reunir novamente no próximo dia 4, quando novas medidas poderão ser tomadas. A prefeitura de São Bernardo do Campo pediu que a cidade de São Paulo também adote restrições mais duras, como a suspensão de aula, para evitar que o índice de contágio da Covid-19 continue a aumentar exponencialmente em toda a região. "Provavelmente, a nova cepa do coronavírus, detectada em Manaus, já está circulando no ABC", diz Morando. "A situação é de grande cautela e preocupação".