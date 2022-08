Rio tem vento de mais de 90 km/h durante a madrugada

A força da ventania na cidade do Rio, provocada pelo deslocamento de um ciclone extratropical, assustou muita gente. Relatos em redes sociais informam que moradores acordaram durante a noite com o barulho da vento, que chegou a atingir 93,6 km/h no Forte de Copacabana, segundo o Centro de Operações Rio (COR). Na Marambaia, a rajada chegou a chegou a 84,2 km/h.

Em Nova Friburgo, na Região Serrana, a chuva provocou o desabamento de um imóvel na Rua Roberto Martins, no bairro Cartacione. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. A Defesa Civil municipal foi acionada.

Nesta quinta-feira, 11, o tempo na capital permanecerá instável, com céu nublado e chuva fraca isolada a qualquer momento. Os ventos serão de moderados a fortes até o período da tarde. A temperatura máxima será de 25ºC e a mínima, de 16ºC. A cidade está em estágio de mobilização desde às 0h40 de quarta-feira, 10.

O vento provocou quedas de galhos e árvores. Na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, uma árvore caiu no sentido Grajaú, na altura do Hospital Cardoso Fontes. A via chegou a ficar interditada, mas já foi liberada. Uma faixa da Avenida Niemeyer, na altura de São Conrado, foi interditada também por causa da queda de uma árvore.

O Corpo de Bombeiros informou que, até às 9h30, os agentes foram acionados para 30 quedas de árvores. Uma das árvores caiu na Rua Barão da Torre, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, próximo ao restaurante Babbo Osteria, por volta das 7h. Um dos sócios do estabelecimento, Flávio Gomes, contou que não foi registrado nenhum dano ao restaurante, porém, o acesso ao local ficou prejudicado.

A Light informou que trechos de ruas no Recreio dos Bandeirantes e em Campo Grande, na Zona Oeste, estão sem energia devido ao vendaval. Equipes estão nas ruas trabalhando para restabelecer.

A Marinha emitiu alerta de ressaca e ondas de até 4 metros podem atingir a orla do Rio até às 21h de sexta-feira (12). Por volta das 10h30, equipes da Comlurb atuavam na Avenida Vieira Souto, entre a Rua Joaquim Nabuco e Rainha Elizabeth para retirar areia da pista.

Por conta da previsão de ventos fortes, as atividades presenciais nas unidades escolares da rede municipal de Cabo Frio, na Região dos Lagos, foram suspensas nos turnos da manhã e da tarde desta quinta-feira (11). Segundo o alerta da Defesa Civil, as rajadas de vento devem intensificar no período da manhã, até às 11h, e permanecer até o período da tarde. As atividades serão retomadas amanhã (12), caso haja segurança para alunos e servidores.

Veja os locais onde o vento foi mais forte:

Entre 1h e 2h

Vento forte na estação Forte de Copacabana (57,2 km/h). Fonte: INMET

Vento forte na estação Marambaia (75,2 km/h). Fonte: INMET

Vento moderado no Aeroporto do Galeão (46,3 km/h). Fonte: REDEMET

Vento moderado na Base Aérea de Santa Cruz (44,4 km/h). Fonte: REDEMET

Vento moderado na estação Guaratiba (42,7 km/h). Fonte: Alerta Rio

Vento moderado na estação Vidigal (46,0 km/h). Fonte: Alerta Rio

Entre 2h e 3h

Vento moderado na Base Aérea de Santa Cruz (42,6 km/h). Fonte: REDEMET

Vento moderado na estação Guaratiba (44,5 km/h). Fonte: Alerta Rio

Vento moderado na estação Vidigal (48,9 km/h). Fonte: Alerta Rio

Vento muito forte na estação Forte de Copacabana (76,7 km/h). Fonte: INMET

Vento forte na estação Marambaia (67,0 km/h). Fonte: INMET

Entre 3h e 4h

Vento muito forte na estação Forte de Copacabana (88,2 km/h). Fonte: INMET

Vento muito forte na estação Marambaia (82,8 km/h). Fonte: INMET

Vento forte na estação Guaratiba (53,3 km/h). Fonte: Alerta Rio

Vento forte na estação Vidigal (63,3 km/h). Fonte: Alerta Rio

Entre 4h e 5h

Vento forte na estação Vidigal (63,3 km/h). Fonte: Alerta Rio

Vento forte na estação Guaratiba (62,4 km/h). Fonte: Alerta Rio

Vento moderado no Aeroporto Santos Dumont (62,9 km/h). Fonte: REDEMET

Vento muito forte na estação Forte de Copacabana (93,6 km/h). Fonte: INMET

Vento muito forte na estação Marambaia (84,2 km/h). Fonte: INMET

Vento forte na estação Vila Militar (56,9 km/h). Fonte: INMET

Entre 5h e 6h

Vento muito forte na estação Marambaia (78,1 km/h). Fonte: INMET

Vento moderado na estação Jacarepaguá (51,1 km/h). Fonte: INMET

Veja as ocorrências causadas pela ventania:

Queda de galho no acesso à Rua Jardim Botânico, altura da Praça Ricardo Palma

Queda de árvore na Avenida Niemeyer, altura da obra, em São Conrado

Queda de galhos de árvores na Avenida Edison Passos, no Alto da Boa Vista, sentido Barra da Tijuca

Queda de galhos no Túnel Zuzu Angel, sentido Barra

Queda de galhos sobre a fiação na Avenida Atlântica, altura da Rua Almirante Gonçalves, em Copacabana

Queda de árvore na Estrada do Joá, altura do n° 256 no Joá, sentido São Conrado

Queda de árvore na Estrada do Joá, altura do n° 387 no Joá, sentido São Conrado

Queda de árvore na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, altura do Hospital Cardoso Fontes, sentido Grajaú

Queda de árvore na Rua das Laranjeiras, em frente ao Hebraica

