Rio tem fim de semana com 50 graus de sensação térmica

O Rio de Janeiro teve fim de semana de calor intenso em que os termômetros marcaram os recordes deste verão, segundo o Sistema Alerta Rio, o serviço meteorológico da prefeitura carioca. No sábado (14), a máxima chegou a 39,1 graus Celsius (°C), e, no domingo, aumentou para 40,3°C. Nos dois dias, a sensação térmica passou a 50°C em algumas partes da cidade.

Com tanto calor e sol forte, os cariocas lotaram as praias nas zonas sul e oeste da cidade, depois de dias se queixando de uma sequência incomum de dias chuvosos. Os picos de temperatura tanto no sábado quanto no domingo, no entanto, foram na zona norte. A estação meteorológica do bairro de Irajá registrou os dois recordes.

Se a temperatura nos termômetros passou dos 40°C, a sensação térmica alcançou os 50°C em Irajá. Ontem (14), quem estava no bairro experimentou a sensação de 51,1°C, e, hoje, o calor foi ainda mais intenso, atingindo 54°C.

O Centro de Operações na prefeitura do Rio informou que a temperatura média na cidade, às 14h10 deste domingo, foi de 37°C, enquanto a sensação térmica média enfrentada pelos cariocas chegou a 49,9°C.

Mais calor

Segundo o serviço meteorológico municipal, um sistema de alta pressão está posicionado na atmosfera de modo a propiciar temperaturas tão altas na cidade, o que também favorece pancadas de chuva no fim do dia.

Essa é a previsão da prefeitura para a noite deste domingo: pancadas de chuva rápidas e isoladas, podendo vir acompanhadas de raios.

Nos próximos dias, os cariocas devem continuar a conviver com o calor intenso, porque a previsão é que as máximas continuem a alcançar 40°C na segunda e na terça.