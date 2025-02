Rio registra 44 graus e bate recorde de temperatura máxima em mais de dez anos

A temperatura máxima desta segunda-feira no Rio de Janeiro foi de 44°C, em Guaratiba, na Zona Oeste, a mais alta já registrada pelo Sistema Alerta Rio desde 2014, quando começaram as medições. O número bateu o recorde anterior da série histórica do órgão de meteorologia da prefeitura do Rio, de 43,8°C, registrado em 18 de novembro de 2023.

Na terça-feira, o céu terá nebulosidade variada e não há previsão de chuva. As temperaturas seguem elevadas, podendo ultrapassar os 40°C. Os ventos estarão predominantemente moderados no período da tarde.

Na quarta e quinta-feira, o tempo permanece predominantemente nublado, ainda sem previsão de chuva. As temperaturas devem ter pequeno declínio, mas continuam altas. Já na sexta-feira, o céu estará claro a parcialmente nublado, sem expectativa de chuva e com temperaturas ainda elevadas.

Rio entra em Nível de Calor 4

A cidade alcançou, às 12h35 desta segunda-feira, o Nível de Calor 4 (NC4), o segundo mais alto do Protocolo de Enfrentamento ao Calor Extremo do município, cuja escala vai até o NC5. A marca é inédita desde a criação do protocolo, em junho de 2023.

O NC4 é atingido quando a cidade registra temperaturas entre 40°C e 44°C por pelo menos três dias consecutivos. Entre as medidas adotadas pela prefeitura estão:

Abertura de 58 pontos de resfriamento para a população;

para a população; Orientação para adaptação de rotinas que envolvem exposição prolongada ao calor;

Possibilidade de cancelamento ou reagendamento de eventos de médio e grande porte realizados em áreas externas.

Como se proteger do calor extremo

Para minimizar os impactos do calor intenso, especialistas recomendam:

Reforçar a hidratação , bebendo água e sucos naturais, mesmo sem sentir sede;

, bebendo água e sucos naturais, mesmo sem sentir sede; Evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h ;

entre ; Usar roupas leves e frescas;

e frescas; Manter ambientes ventilados e fechar janelas expostas ao sol nas horas mais quentes do dia;

e fechar janelas expostas ao sol nas horas mais quentes do dia; Tomar banhos frios e usar compressas geladas para aliviar o calor;

e usar compressas geladas para aliviar o calor; Evitar álcool e cafeína , que favorecem a desidratação;

, que favorecem a desidratação; Usar protetor solar e proteger crianças com chapéu de abas largas;

Acompanhar os níveis de calor por meio dos canais oficiais da prefeitura.Além disso, em casos de baixa umidade, o uso de soro fisiológico nos olhos e nariz pode ajudar a evitar o ressecamento.Em caso de tontura, mal-estar ou outros sintomas de estresse térmico, procure uma unidade de saúde.

Calor extremo e risco à saúde

Em novembro de 2023, durante três dias seguidos de temperaturas elevadíssimas, o Rio registrou um recorde de 151 mortes de idosos relacionadas ao calor. O período coincidiu com os shows da cantora americana Taylor Swift na cidade.

Uma pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde revelou a relação direta entre calor extremo e aumento da mortalidade, especialmente entre idosos com doenças como diabetes, hipertensão, insuficiência renal, Alzheimer e infecções urinárias.

O risco de morte pode dobrar em casos extremos de exposição ao calor intenso. As informações foram cruzadas com registros do Alerta Rio, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (Redemet).

Ao todo, a pesquisa analisou 390 mil óbitos relacionados a 17 causas recorrentes e constatou aumento significativo da incidência em 12 delas durante períodos de altas temperaturas.