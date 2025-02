Como funciona a classificação de Nível de Calor? Sensação térmica no Rio pode passar dos 60°C

Nesta segunda-feira, às 12h35, o Rio de Janeiro alcançou o Nível de Calor 4 (NC4), o segundo mais elevado na escala do Protocolo de Enfrentamento ao Calor Extremo, que vai até o NC5. Esse é o primeiro registro desse nível desde a implementação do protocolo pela cidade, em junho do ano passado.

O NC4 é atingido quando a temperatura permanece entre 40°C e 44°C por pelo menos três dias consecutivos. O modelo foi desenvolvido com as secretarias de Saúde, Ambiente e Clima, além do Centro de Operações Rio (COR), e tem como base o Índice de Calor, que leva em consideração temperatura e umidade relativa do ar.

Na última semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia previsto que a sensação térmica na cidade pode ultrapassar os 60°C.

Como funciona a classificação de Nível de Calor?

NC1: Estado de normalidade.

NC2 e NC3: Quando há previsão ou registro de calor alto por dois ou três dias, são iniciadas ações de comunicação para alerta à população. Isso inclui avisos nos canais oficiais da prefeitura, no mobiliário urbano e na imprensa.

NC4: Índice de calor muito alto, com 42°C por quatro horas consecutivas durante três dias. Neste nível:

- Serão indicados locais com ilhas de resfriamento e estações de hidratação para idosos, grávidas e crianças.

- Aplicativo do COR direcionará os usuários para locais climatizados.

- Cancelamento ou adiamento de eventos de médio e grande porte será considerado.

- Atividades externas de alto risco, como obras e limpeza urbana, poderão ser suspensas.

“Essa é uma das questões mais críticas porque esportes, atividades como limpeza urbana e obras, onde há uma incidência intensa de sol, devem ser suspensas. [Podemos evitar um número significativo de óbitos se interrompermos algumas atividades]”, afirmou Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde.

O que acontece no Nível de Calor 5?

Quando a cidade chegar ao nível máximo, o NC5, com calor extremo acima de 44°C por duas horas consecutivas durante três dias, as medidas serão ainda mais rigorosas:

Boletins meteorológicos a cada seis horas.

Boletim epidemiológico até 72 horas após o término da onda de calor.

Interrupção de eventos como shows e grandes aglomerações, caso não haja medidas para reduzir os riscos.

Suspensão de atividades externas em unidades de ensino.

O prefeito Eduardo Paes citou como exemplo a onda de calor durante o show da Taylor Swift, em novembro do ano passado, quando uma fã morreu após passar mal.

“Se esse protocolo existisse no show da Taylor Swift, [o evento teria sido cancelado imediatamente]. A partir de agora, não vamos mais improvisar”, disse Paes.

Rio cria comitê permanente e nomeia ondas de calor

Na próxima segunda-feira, 1º de julho, será publicado um decreto criando um comitê permanente para monitoramento do calor extremo. O painel de calor do Rio analisará modelos de previsão para antecipar ondas de calor.'

"Esse tema, que antes parecia abstrato, passou a chamar a atenção e preocupar a população", destacou o prefeito.

A prefeitura também citou medidas como a inauguração de parques e corredores verdes para aliviar as temperaturas em bairros como Irajá, Bangu, Complexo do Alemão, Maré e Guaratiba. Além disso, o reflorestamento com drones será intensificado.

Outra novidade anunciada é que, a partir de agora, as ondas de calor terão nomes, assim como acontece com furacões. A lista de nomes que serão utilizados até 2028 já foi divulgada.

Para ser caracterizada como onda de calor, a temperatura deve ficar pelo menos cinco graus acima da média por um período de cinco dias ou mais. No último fim de semana do verão, o Rio registrou uma sensação térmica de 57,5°C em Guaratiba.