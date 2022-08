Rio, Florianópolis, Vitória e Palmas recebem sinal de 5G nesta segunda-feira

As cidades de Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Vitória (ES) e Palmas (TO) passam a operar a rede 5G puro (standalone) nesta segunda-feira, 22.

Com isso, chegarão a 12 o número de capitais com 5G no país. As demais 15 capitais devem receber o sinal até novembro, mas ainda sem data definida.

Inicialmente, o sinal do 5G têm chegado a apenas a alguns bairros das cidades contempladas, pois o edital do leilão determinou às operadoras a instalação de uma antena para cada 100 mil habitantes nesse primeiro momento.

O presidente do grupo técnico da Anatel responsável pela implantação da nova tecnologia, Moises Moreira, destacou que com o passar do tempo serão exigidas mais antenas por habitantes.

O representante da Anatel acredita que as cidades terão uma cobertura completa bem antes do prazo máximo previsto pelo edital, que é de até 4 anos.

Isso porque as operadoras já estão solicitando a instalação de mais antenas que o exigido inicialmente.

No Rio de Janeiro, foram solicitados quase 290% a mais de licenciamentos para antenas do que o mínimo obrigatório. Em Vitória, os pedidos para instalar antenas superam os 190% a mais que o mínimo determinado pelo edital.