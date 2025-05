Rio de Janeiro: o que esperar do tempo no fim de semana — sol, nuvens e chuva

No sábado, o dia começa com sol e céu claro, com temperatura mínima em torno de 21°C. À tarde, as nuvens aumentam e há chance de pancadas de chuva à noite, com probabilidade de chuva em torno de 46%.

A temperatura máxima deve chegar a 34°C, com ventos moderados soprando do noroeste e, posteriormente, do sudoeste, com rajadas de até 37 km/h. A umidade relativa do ar ficará em torno de 46% durante o dia.

Previsão para domingo, 11 de maio

O domingo será mais instável, com céu nublado e chuva durante o dia, com alta chance de precipitação (91%). A temperatura mínima fica em torno de 21°C e a máxima cai para cerca de 25°C.

À noite, a chuva deve diminuir e as nuvens começam a dispersar. Os ventos soprarão do sudoeste, com rajadas que podem chegar a 41 km/h, e a umidade relativa do ar será elevada, em torno de 77%.

Considerações gerais sobre o tempo no Rio

Uma frente fria começa a avançar pelo Sudeste do país, incluindo o Rio de Janeiro, trazendo essa mudança no tempo com aumento da instabilidade e queda nas temperaturas no domingo.

O clima mais ameno e a possibilidade de chuva pedem atenção para quem planeja atividades ao ar livre, especialmente no domingo.

Recomenda-se também cuidado com a umidade e as variações de temperatura, que podem favorecer resfriados.