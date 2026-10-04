Eleição presidente no Paraná: Flávio Bolsonaro (PL) fica em primeiro lugar

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,99% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar no Paraná, com 59,91% dos votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 31,20%. Os dois disputaram o primeiro turno para presidente da República das eleições de 2026 neste domingo, 4.

No Paraná, 8,61 milhões de eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos, em todo o país.

Veja os detalhes do resultado das eleições no Paraná

Quem foi eleito governador do Paraná?

Com 99,98% das urnas apuradas, Sergio Moro (PL) obteve 50,10% dos votos válidos (3.127.618) e é eleito governador do Paraná no primeiro turno das eleições de 2026. Em segundo lugar vem Sandro Alex (PSD), que registrou 25,36% dos votos válidos (1.583.260). Requião Filho (PDT) apareceu na terceira colocação, com 23,47% dos votos válidos (1.465.457).

Essa é a primeira vez que Sergio Moro ocupa um cargo de governador. Ele recebeu mais de 3,1 milhões de votos no Paraná.

Senadores eleitos no Paraná?

Os candidatos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) foram eleitos senadores da República pelo estado do Paraná nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,98% das urnas apuradas, Filipe Barros (PL) obteve 27,26% (3.148.292) dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Deltan Dallagnol (Novo), que recebeu 25,14% (2.904.338).

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.