Resultado das eleições em Santa Catarina: Jorginho Mello é reeleito governador

Jorginho Mello (PL) foi eleito como governador de Santa Catarina, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 81,63% das urnas apuradas, Jorginho Mello obteve 68,32% dos votos válidos, e Gelson Merísio (PSB) recebeu 15,91%. Em terceiro ficou João Rodrigues (PSD), com 13,72%.

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Aos 70 anos, Jorginho Mello conquistou a reeleição ao governo de Santa Catarina e garantiu mais quatro anos à frente do Executivo estadual. Nascido em Ibicaré, ele construiu uma longa trajetória política, iniciada em 1976, quando foi eleito vereador de Herval d'Oeste.

Foi deputado estadual entre 1995 e 2011 e presidiu a Assembleia Legislativa em 2009. Depois, exerceu dois mandatos como deputado federal e, em 2018, foi eleito senador. Em 2022, venceu a disputa pelo governo catarinense e assumiu o cargo em fevereiro de 2023.

Na campanha, Mello defendeu a continuidade dos programas iniciados no primeiro mandato, a ampliação dos investimentos em infraestrutura e a modernização do estado, além de parcerias com a iniciativa privada para a geração de empregos. Ele contou com o apoio de uma ampla coligação de oito partidos.

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Em 2026, Santa Catarina teve oito disputando o cargo de governador:

Jorginho Mello (PL) - 22

Gelson Merisio (PSB) - 40

João Rodrigues (PSD) - 55

Bruno Pedreiro (PCO) - 29

Laís Chaud (UP) - 80

Marcelo Brigadeiro (Missão) - 14

Professor Marcus Sodré (PSTU) - 16

Ralf Zimmer (PRD) - 25

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: