Lula vence eleição no Alagoas; veja o resultado no estado

No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 54,73% dos votos válidos em Alagoas (Creative Commons/Wikimedia Commons)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21h37.
Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 21h38.
De acordo com dados da apuração, com 100% das urnas apuradas, Lula (PT) recebeu 60,77% dos votos válidos em Alagoas. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 39,23%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.
No estado, 2.442.126 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.
Veja o resultado completo da votação em Alagoas
JHC (PSDB) foi eleito governador de Alagoas no primeiro turno, com 52,2% dos votos, o equivalente a 892.484 votos.
Os senadores eleitos em Alagoas foram Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB).
Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.
Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.
No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 54,73% dos votos válidos em Alagoas, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) teve 40,45%. Escritor Augusto Cury recebeu 2,33%, Renan Santos teve 1,48% e Ronaldo Caiado ficou com 0,78%.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.