Lula vence eleição no Alagoas; veja o resultado no estado

De acordo com dados da apuração, com 100% das urnas apuradas, Lula (PT) recebeu 60,77% dos votos válidos em Alagoas. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 39,23%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25.

No estado, 2.442.126 eleitores estavam aptos a escolher o próximo presidente do Brasil.

Veja o resultado completo da votação em Alagoas

Quem foi eleito governador de Alagoas?

JHC (PSDB) foi eleito governador de Alagoas no primeiro turno, com 52,2% dos votos, o equivalente a 892.484 votos.

Quem são os senadores eleitos em Alagoas?

Os senadores eleitos em Alagoas foram Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB).

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Os resultados das votações para deputado estadual e federal podem ser consultados na página de apuração das eleições da EXAME.

Como ficou o primeiro turno para presidente em Alagoas?

No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 54,73% dos votos válidos em Alagoas, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) teve 40,45%. Escritor Augusto Cury recebeu 2,33%, Renan Santos teve 1,48% e Ronaldo Caiado ficou com 0,78%.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno tem até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. É necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado. A justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados entre 18 e 70 anos. É facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.