Lula vira sobre Flávio Bolsonaro e é o primeiro presidente eleito depois de perder o 1º turno

A virada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) neste segundo turno das eleições de 2026 é algo inédito. Desde 1989, com as primeiras eleições após a redemocratização, jamais um candidato conseguiu reverter o resultado após sair perdendo no primeiro turno. Isso após o resultado de Lula deste domingo.

Em 1989, Fernando Collor de Mello (PRN) liderou o primeiro turno com 30,48% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 17,19%. No segundo turno, Collor confirmou a vantagem e foi eleito com 53,03% dos votos válidos, contra 46,97% de Lula.

Após as vitórias de Fernando Henrique Cardoso em primeiro turno nas eleições de 1994 e 1998, a disputa voltou a ser decidida em duas etapas em 2002. Naquele ano, Lula liderou o primeiro turno com 46,44% dos votos válidos e ampliou a vantagem no segundo, derrotando José Serra (PSDB) com 61,27% dos votos.

O mesmo ocorreu em 2006. Lula terminou a primeira etapa à frente de Geraldo Alckmin (PSDB) e confirmou a reeleição no segundo turno, com 60,83% dos votos válidos.

Anos Dilma

Em 2010, a então candidata do PT, Dilma Rousseff, chegou ao segundo turno na liderança e derrotou José Serra por 56,05% a 43,95%, tornando-se a primeira mulher eleita presidente do Brasil.

Quatro anos depois, Dilma protagonizou a disputa mais equilibrada até então. Após liderar o primeiro turno, venceu Aécio Neves (PSDB) por 51,64% a 48,36%, em uma das menores diferenças registradas desde a redemocratização.

Bolsonaro e a não reeleição

Em 2018, Jair Bolsonaro (PSL) terminou o primeiro turno com ampla vantagem sobre Fernando Haddad (PT) e confirmou a vitória no segundo turno, com 55,13% dos votos válidos.

Já em 2022, Lula liderou o primeiro turno com 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% de Bolsonaro. No segundo turno, a diferença diminuiu significativamente, mas o petista manteve a dianteira e venceu com 50,90% dos votos, no resultado mais apertado para a Presidência desde 1989. Bolsonaro tornou-se o primeiro presidente desde 1989 a não conseguir a reeleição.

Já na eleição deste ano, o petista reverteu desvantagem de 2,2 milhões de votos no primeiro turno e será o primeiro presidente a governar o Brasil por quatro mandatos.